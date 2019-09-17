C автоматом наперевес: первый полноценный тест-драйв УАЗ «Патриот» с АКП

УАЗ «Патриот» с «автоматом». Подобное сочетание, если разобраться, напрашивалось с самого начала выпуска модели. Примитивная логика напоминает: поскольку одним из символов отечественного патриотизма считается автомат АК-47, то машина, гордо именуемая «Патриотом» просто обязана быть оснащена АКП!

К сожалению, с патриотизмом по части автоматических трансмиссий для легковых машин, в отличии от отрасли танкостроительной, в России проявляется слабовато. По этой причине последняя итерация ульяновских «Патриотов» может оснащаться импортным агрегатом — французским 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. Она уже достаточно давно использовалась на машинах концерна GM, в частности, на Cadillac CTS, SRX и Chevrolet Comaro с 2007 года. Французы утверждают, что срок службы этой КП соответствует пробегу не менее 200 000 миль.

С его появлением настоящий российский «джип» лишился привычной по машинам с МКП раздаточной коробки Dymos. Вместо нее на УАЗе с «автоматом» дружит «раздатка» производства индийской компании Divgi-TTS. Индийская КП оказалась дешевле, ее и выбрали.

В салоне «автоматического» «Патриота», по сравнению с его «механической» версией, почти ничего не поменялось. Лишь селектор АКП занял место рычага «механики» и на центральной консоли появился сенсорный экран новой «мультимедийки».