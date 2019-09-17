C автоматом наперевес: первый полноценный тест-драйв УАЗ «Патриот» с АКП

АКП на «уазике» — последнее, что можно было нафантазировать почти 15 лет назад, когда Ульяновский автозавод организовал чуть ли не первый в своей истории полноценный тест-драйв для журналистов. Каких-то 15 лет потребовалось предприятию чтобы «воткнуть» АКП в «Патриот». Это действительно круто для УАЗ, если вспомнить, что, например, «буханку» УАЗ 3303 завод выпускает до сих пор практически в неизменном виде — уже почти 55 лет.
Алексей Батушенко

УАЗ «Патриот» с «автоматом». Подобное сочетание, если разобраться, напрашивалось с самого начала выпуска модели. Примитивная логика напоминает: поскольку одним из символов отечественного патриотизма считается автомат АК-47, то машина, гордо именуемая «Патриотом» просто обязана быть оснащена АКП!

К сожалению, с патриотизмом по части автоматических трансмиссий для легковых машин, в отличии от отрасли танкостроительной, в России проявляется слабовато. По этой причине последняя итерация ульяновских «Патриотов» может оснащаться импортным агрегатом — французским 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. Она уже достаточно давно использовалась на машинах концерна GM, в частности, на Cadillac CTS, SRX и Chevrolet Comaro с 2007 года. Французы утверждают, что срок службы этой КП соответствует пробегу не менее 200 000 миль.

С его появлением настоящий российский «джип» лишился привычной по машинам с МКП раздаточной коробки Dymos. Вместо нее на УАЗе с «автоматом» дружит «раздатка» производства индийской компании Divgi-TTS. Индийская КП оказалась дешевле, ее и выбрали.

В салоне «автоматического» «Патриота», по сравнению с его «механической» версией, почти ничего не поменялось. Лишь селектор АКП занял место рычага «механики» и на центральной консоли появился сенсорный экран новой «мультимедийки».

«Патриота» цифровизировали. Это не удивительно — в последнее время в нашей стране подобная история произошла почти со всем военным. Отныне можно установить на смартфон с iOS фирменное приложение «УАЗ Connect».

И через него дистанционно управлять автозапуском мотора, узнавать где машина вообще находится, если вчера вечером парковал ее в невменяем состоянии, а также использовать прочие полезные функции.

Китайцам в Ульяновске, похоже, пока доверяют меньше, чем базирующемуся в стане потенциального противника Apple: китайский телефон на Android с «УАЗ Connect» не подружишь.

Но разработчики обещают исправиться и разрушить «яблочную» монополию на УАЗ «Патриот» Edition 1 — именно так называется топовая версия модели, укомплектованная АКП.

Стоит она около1,3 млн. рублей, кстати. Электронные «плюшки» — это хорошо, это может привлечь интерес к машине со стороны технически продвинутой аудитории.

Традиционно жа, большинство приобретающих эту модель в основном интересует именно «железная», а не «электронная» ипостась «городского внедорожника Патриот» — ведь именно так его всегда позиционировал сам УАЗ.

Заметим, что истинному «гряземесу», покорителю посконных весей, не нужны ни светодиоды в фарах, ни литые диски, ни мультимедийный «тачскрин», ни прочие подобные штучки, которыми может сейчас похвастстья серийный «Патриот». Зато без механической КП настоящий внедорожник немыслим!

Так вот, получается, что только с появлением в комплектации УАЗ «Патриот» «автомата», стала по-настоящему оправдана прибавка к его имени эпитета «городской». Все-таки, АКП куда больше подходит для хронических пробок мегаполиса, чем «кочерга» с педалью сцепления.

На ходу «Патриот» с АКП в условиях нормальной дороги, где не нужно часами буксовать и включать понижайку, однозначно выигрывает у аналога с МКП. Да и при езде по глубоким ухабам АКП лучше — избавляет от необходимости постоянно «играть» передачами, сцеплением и педалью газа. Но есть и нюансы. На бездорожье рекомендуется использовать ручной режим трансмиссии. В автоматическом она постоянно норовит переключиться на повышенную передачу. На ней тяги мотора, как правило, недостает, КП опять переключается «вниз»… В процессе этих дерганий теряется скорость…

150-сильный бензиновый мотор, разумеется, не оставляет шансов даже на подобие динамичного вождения. Зато с «автоматом» не нужно приноравливаться к специфической, назовем это так, тяге мотора ЗМЗ на низких оборотах — не приходится подгазовывать и играть сцеплением при каждом трогании с места. Просто нажал — поехал.

Неторопливо, да. Но это и к лучшему. Несмотря на то, что ульяновские зодчие постоянно что-то улучшают в рулевом управлении, подвеске, тормозной системе машины, «Патриот» остается все тем же большим железным рамным внедорожником — с плавающим на скоростях выше 100 км/ч «рулем», валкой подвеской и ватными тормозами.

К управлению машиной все также, как и 15 лет назад, приходится приноравливаться и притираться. Хотя и не так упорно, как некогда. С другой стороны, с появлением «автомата» у «Патриота» заметно снизился уровень шумов и вибраций на ходу. По крайней мере тех, которые шли от силовых агрегатов.

Возможно за это следует поблагодарить и изменившиеся опоры двигателя: задняя тут полностью переработанная, а передние выполнены из нового материала. Кроме того, исчезновение кучки МКП позволило избавиться от соответствующего отверстия в полу салона, через которое тоже проникали посторонние звуки.

Производитель также утверждает, что благодаря малому передаточному отношению 6-ой передачи «Патриот» стал более экономичным на «шоссейных» скоростях — 90 км/ч и выше. Возможно. По ощущениям машина как и раньше «жрет» больше 15 литров бензина на 100 км пробега. По большому счету, примерно столько же сколько и «Патриот» с МКП, хотя в теории, АКП вполне могла бы добавить лишних пару литров к стандартному для «механической» версии внедорожника уровню расхода горючего.

Судя по всему, этого не случилось. Надо полагать, тут сыграло роль то, что «автомат» переключает передачи плавнее, исключив «человеческий фактор», выражающийся в лишних перегазовках, особенно на малых оборотах.

Залезть на серьезное бездорожье на тестовом «Патриоте» не получилось. Интересно, конечно, было бы посмотреть, как поведет себя АКП и «раздатка» при длительном буксовании. Не перегреется ли? Не откажет ли? Подходящей для подобных экспериментов локации на маршруте в ходе премьерного тест-драйва не нашлось. Возможно — к счастью для организаторов.

Условно пересеченная местность в виде горных дорожек и каменистых склонов не в счет. Любой «уазик» с такими препятствиями обязан спокойно справляться. Вот «Патриот» и справился.

Таким образом можно констатировать, что УАЗ «Патриот» с АКП — вполне пристойная большая полноприводная машина для горожанина-флегматика, периодически съезжающего с асфальта и у которого в кармане чуть больше 1 000 000 000 рублей. Главное, чтобы кузов не ржавел и подвеска с электрикой не «сыпались» раньше времени…

мобильные приложения, внедорожник, кроссоверы, тест-драйв
20 сентября 2019
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