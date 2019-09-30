Какие изменения в законах ждут водителей с 1 октября 2019 года

Для автомобилистов наступающий октябрь станет не только месяцем, когда следует всерьез задуматься о смене летней резины на зимнюю, но и периодом, в течении которого приходится привыкать к изменившимся «правилам игры» на дороге. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает о правовых новеллах, вступающих в России в силу в октябре.
Максим Строкер

Прежде всего, следует сказать об изменениях в сфере ОСАГО, начинающих действовать с 1 октября. Они касаются правил оформления ДТП по европротоколу.Теперь, оформив аварию без участия сотрудника ГИБДД, можно получить 400 000 рублей компенсации за вред имуществу — до последнего времени эта возможность имелась лишь у автомобилистов, попавших в аварию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, что для оформления аварии по европротоколу без вызова ГИБДД нужно, чтобы в ней участвовали лишь две машины, застрахованые по ОСАГО. При этом никто из водителей и пассажиров не погиб и не получил ранений. Кроме того, должен отсутствовать ущерб третьим лицам.

На выплату 400 000 можно рассчитывать, когда между участниками ДТП нет разногласий относительно виновника происшествия, выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений с последующей отправкой полученных изображений в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол».

Если между участниками инцидента есть разногласия по поводу сценария и причин произошедшего, выплата по европротоколу не может превышать 100 000 рублей.

Еще с 1 октября должны измениться правила автоперевозок детей, устанавливаемые постановлением Правительства. Автобусы, не оборудованные ремнями безопасности для пассажиров, более не смогут перевозить группы несовершеннолетних.

Подобный транспорт, согласно существующей редакции Правил, должен быть не старше 10 лет, иметь навигационную систему, принимающую сигналы спутников ГЛОНАСС, тахограф и желтый проблесковый маячок на крыше.

С начала октября в документе, регламентирующем детские перевозки, появляется прямое требование к сопровождающему группу «киндеров» взрослому: он становится персонально ответственен за то, чтобы в течении поездки в автобусе все без исключения дети были пристегнуты ремнями безопасности каждый к своему креслу.

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30 сентября 2019
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