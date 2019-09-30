Какие изменения в законах ждут водителей с 1 октября 2019 года

Прежде всего, следует сказать об изменениях в сфере ОСАГО, начинающих действовать с 1 октября. Они касаются правил оформления ДТП по европротоколу.Теперь, оформив аварию без участия сотрудника ГИБДД, можно получить 400 000 рублей компенсации за вред имуществу — до последнего времени эта возможность имелась лишь у автомобилистов, попавших в аварию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, что для оформления аварии по европротоколу без вызова ГИБДД нужно, чтобы в ней участвовали лишь две машины, застрахованые по ОСАГО. При этом никто из водителей и пассажиров не погиб и не получил ранений. Кроме того, должен отсутствовать ущерб третьим лицам.

На выплату 400 000 можно рассчитывать, когда между участниками ДТП нет разногласий относительно виновника происшествия, выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений с последующей отправкой полученных изображений в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол».

Если между участниками инцидента есть разногласия по поводу сценария и причин произошедшего, выплата по европротоколу не может превышать 100 000 рублей.