FIAT Doblo: отель, подменное авто и второй водитель

«Рабочие лошадки» FIAT Doblo давно «обрусели» и стали нашими народными героями, зарекомендовав себя, как верное и надежное подспорье в любом хозяйстве. К тому же сейчас гарантия на эту модель составляет четыре года, так что в течение этого времени владелец освобожден от всех непредвиденных затрат на ремонт. При этом пассажирский Doblo Panorama поможет не только заработать в бизнесе, но и даст возможность комфортно отдохнуть.

Благодаря невысокой цене, экономичному мотору, огромному багажнику, а также надежной и проверенной технике, эту машину все чаще выбирают, как идеальное авто для семейных путешествий. Тем более, каждый раз отправляясь в поездку на этом автомобиле, вы можете быть уверены на все сто процентов, что застрахованы в пути от любых непредсказуемых неприятностей и форс-мажорных обстоятельств.

Чтобы убедиться в том, что это не пустые слова, следует поближе познакомиться с условиями премиальной программы помощи на дорогах FIAT Top assistance, которая предоставляется на весь срок службы Doblo при условии регулярного прохождения ТО у официального дилера.