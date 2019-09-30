FIAT Doblo: отель, подменное авто и второй водитель

За прошедший месяц российский официальный рынок легкой коммерческой техники вырос на 7%. При этом у нас все более становятся популярными универсалы повышенной вместимости, или, как их ласково называют в народе — «каблучки». Повышенный спрос на такой транспорт можно объяснить тем, что его выбирают не только в качестве надежного помощника в работе, но и в статусе семейного авто. Какие уникальные и выгодные преимущества получает покупатель нового FIAT Doblo в сравнении с другими представителями этого сегмента, разобрался портал «АвтоВзгляд».
«Рабочие лошадки» FIAT Doblo давно «обрусели» и стали нашими народными героями, зарекомендовав себя, как верное и надежное подспорье в любом хозяйстве. К тому же сейчас гарантия на эту модель составляет четыре года, так что в течение этого времени владелец освобожден от всех непредвиденных затрат на ремонт. При этом пассажирский Doblo Panorama поможет не только заработать в бизнесе, но и даст возможность комфортно отдохнуть.
Благодаря невысокой цене, экономичному мотору, огромному багажнику, а также надежной и проверенной технике, эту машину все чаще выбирают, как идеальное авто для семейных путешествий. Тем более, каждый раз отправляясь в поездку на этом автомобиле, вы можете быть уверены на все сто процентов, что застрахованы в пути от любых непредсказуемых неприятностей и форс-мажорных обстоятельств.
Чтобы убедиться в том, что это не пустые слова, следует поближе познакомиться с условиями премиальной программы помощи на дорогах FIAT Top assistance, которая предоставляется на весь срок службы Doblo при условии регулярного прохождения ТО у официального дилера.
Номер в отеле, подменное авто и второй водитель
В дороге может случиться все, что угодно — ДТП, техническая неисправность, попытка угона или простое недоразумение, когда водитель не рассчитал с горючим, и оно закончилось посредине пути. В любой такой непредвиденной ситуации владелец FIAT Doblo может сообщить о проблеме по телефону 8 800 100 50 02, и в течение короткого времени ему окажут всю необходимую помощь. Причем на это можно рассчитывать даже если сам водитель или пассажиры оказались причиной нештатных обстоятельств в дороге.
В случае аварии диспетчер организует оперативный выезд аварийного комиссара, который поможет решить все возникшие проблемы. Если по дороге с автомобилем произойдет несущественная поломка, то к владельцу FIAT Doblo приедет мобильная бригада технической помощи. На подмогу можно рассчитывать даже при необходимости ремонта колеса, разблокировки дверей и запуска двигателя из-за разряженного аккумулятора. В случае надобности та же бригада доставит топливо.
При более серьезных неисправностях машину эвакуируют к ближайшему официальному дилеру FIAT с учетом предпочтений владельца. В такой ситуации водитель и пассажиры могут воспользоваться бесплатном такси для поездки от места поломки или автосервиса до пункта назначения, находящимся в том же регионе.
Если машине требуется длительный ремонт, то собственник может рассчитывать на подменный автомобиль, чтобы продолжить поездку. Срок услуги — до трех дней плюс примыкающие выходные или праздничные дни.
При нештатной ситуации, случившейся в дороге более, чем за 50 км от дома, компания FIAT доставит водителя и пассажиров домой за свой счет. При необходимости клиент может бесплатно воспользоваться номером в отеле на срок до пяти ночей, в течение которых ему вернут исправленный автомобиль. Такси до гостиницы также входит в бесплатную услугу. А если устранение неполадок займет более пяти дней, производитель возьмет на себя расходы по доставке машины в указанное место. К тому же владелец FIAT Doblo всегда может рассчитывать на оплаченное такси до сервисной станции, чтобы он мог забрать автомобиль из ремонта.
FIAT также готов помочь клиенту и его пассажирам продолжить прерванное путешествие, и для этого в ряде случаев он организует и оплатит билеты на поезд или самолет до пункта назначения (зависит от расстояния). А при необходимости можно воспользоваться бесплатным такси до вокзала или аэропорта. Кроме того, владельцы FIAT Doblo, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, не более двух раз в год могут рассчитывать на услугу второго водителя.
Согласитесь, что это действительно премиальные условия помощи на дороге, и те, кто путешествует на FIAT Doblo могут чувствовать себя спокойно и уверенно, поскольку застрахованы от непредвиденных проблем по полной программе. И самое главное, что все эти привилегии бессрочны!
Все указанные условия FIAT Top assistance доступны владельцам Doblo на территории России в пределах 250 км от административных границ городов, где присутствует дилер FIAT, а также на протяжении федеральных автомобильных дорог М-1, М-4, М-5, М-7, М-10. Любители путешествий могут смело отправляться на FIAT Doblo в Европу, поскольку программа FIAT Top assistance действует в большинстве стран ЕС.
Берем кредит
Чтобы все достоинства итальянской коммерческой техники могли оценить, как можно больше наших соотечественников, российское представительство компании предлагает также комплекс выгодных бонусов при покупке Doblo. Например, условия по услугам розничного кредитования коммерческих авто FIAT Finance предполагают низкую процентную ставку в кредитном договоре от 0,1 %, в зависимости от параметров кредита. Чтобы подать заявку и подписать кредитный договор необязательно специально ехать в офис банка — оформление доступно в дилерском центре. Так что речь идет об экономии не только денег, но и времени.
Тем более, для подачи заявки необходимо предъявить только паспорт и любой документ, подтверждающий личность. Это может быть водительское удостоверение, загранпаспорт, свидетельство об учете в налоговых органах (ИНН), свидетельство обязательного пенсионного страхования, военный билет.
Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке без каких-либо дополнительных комиссий. По желанию покупателя в сумму кредита можно включить премию КАСКО за первый год, а также дополнительное оборудование на сумму до 30% от стоимости автомобиля. Чем не выгодный компромисс для начинающего предпринимателя или молодой семьи?
Экономим на trade-in
Кроме того, FIAT Professional предлагает существенно сэкономить на услугах trade-in, причем при покупке коммерческой техники клиент может выбрать два варианта программ. «Стандартный trade-in» дает возможность получить бонусы при обмене подержанного автомобиля любой марки на новый экземпляр коммерческого «Фиата». Приобретая FIAT Doblo, можно сэкономить 80 000 рублей.
Программа «Лояльный trade-in» дает возможность владельцам старого Doblo выгодно его обменять на новый экземпляр. В этом случае есть шанс сэкономить целых 110 000 рублей. Более подробную информацию об условиях можно получить в салонах официальных дилеров компании FIAT. Главное успеть, поскольку действие столь выгодных программ ограничено.