О мобильных камерах-треногах начнут предупреждать за 300 метров.

В ходе выставки «Дорога 2019» в Екатеринбурге стали известны подробности документа, созданного Минтрансом для упорядочения деятельности в сфере фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Среди значимых для автовладельцев изменений, подразумеваемых этой «методичкой», можно назвать требование устанавливать знаки-транспоранты, предупреждающие о работающем впереди комплексе автоматической фиксации, не менее чем за 150—300 метров на трассе. Сейчас дистанция установки таких предупреждений оговорена на отметке 50 метров, когда тормозить перед камерой, как правило, уже поздно.

Характерно, что предупреждающие таблички в обязательном порядке должны будут размещаться и перед местом расположения камер-треног. И не в произвольной точке, а так, чтобы они «читались» водителями с расстояния не менее чем 100 метров.

Кроме того, для предупреждения водителей о комплексах, измеряющих среднюю скорость на участке дороги, Минтранс требует размещать там специальные знаки. Однако их облик еще предстоит разработать.