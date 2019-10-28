Депутаты предлагают поблажки для машин с тонированными стеклами

Инициатива группы депутатов касается введения в КоАП четкого срока, в течении которого к автовладельцу, получившему на руки постановление ГИБДД с требованием удалить тонировку, не может применяться другая статья Кодекса — о невыполнении законного требования сотрудника полиции.

Предлагается внести в статью 28.2 КоАП РФ изменения, по которым незаконная тонировка на стеклах авто должна быть удалена не прямо на месте оформления протокола ГИБДД, а лишь не позднее 10 дней с этого момента. Верней, до того как вступит в силу постановление с требованием удалить тонировку, составленное полицейским.

— В настоящее время действующим законодательством не установлены сроки выполнения требований сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, а именно — удаления затемняющего покрытия со стекол в целях приведения светопропускания в соответствие с нормами технического регламента. Наличие данного пробела приводит в отдельных случаях к злоупотреблениям со стороны сотрудников полиции, требующих устранить избыточное затемнение стекол непосредственно на месте задержания транспортного средства, что не всегда возможно осуществить без причинения значительного ущерба транспортному средству, — пояснил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.