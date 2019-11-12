В ПДД появится новый знак, отменяющий запрет стоянки и остановки

Российские водители уже в будущем году, как ожидается, могут почувствовать на себе изменения в действии ряда знаков дорожного движения. Это произойдет с принятием новой редакции ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, разработанной РосдорНИИ.

Во-первых, новеллы подразумевают, что зона действия знаков, запрещающих стоянку и остановку будет заканчиваться не только на перекрестке или на границе населенного пункта. Теперь ее будет прерывать еще и знак парковки — в виде белой буквы «Р» на синем фоне. На данный момент в зоне действия «красного креста» (знака запрета остановки) за стоянку под установленным там же знаком «Р» можно получить немалый штраф или остаться без машины, увезенной на штрафстоянку.

Во-вторых, новые редакции ГОСТов разрешат организовывать поворот направо под красный сигнал светофора одновременно с «зеленым» для пешеходов, переходящих проезжую часть. Это будет возможно в случае, когда люди редко пользуются конкретным переходом.

Третьей полезной для автомобилистов новацией в ГОСТах станет разрешение использовать табличку-предупреждение о работающем комплексе автоматической фиксации не только в стационарном варианте, но и в виде переносного транспаранта. Это сделано для предупреждения водителей о действующих мобильных камерах-треногах, пишет «Коммерсант».