Сотрудников столичной ГИБДД пересадили на полноприводные внедорожники и «заряженные» BMW M

Среди купленных за средства из столичного бюджета машин для ГИБДД — бизнес-седаны BMW 5-серии в M-обмундировании, а также рамные пикапы Volkswagen Amarok. Первые ориентированы для оперативного пресечения нарушителей скоростного режима, вторые — для осуществления быстрого доступа в трудно доступную местность.

Кстати, внедорожники в довесок ко всему обзавелись целой россыпью дополнительного оборудования. В частности, компрессорами, домкратами и прочим инвентарем.

Не исключается, что помимо прочего на базе пикапов могут организовать мобильные лаборатории для выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического обвинения.