Сотрудников столичной ГИБДД пересадили на полноприводные внедорожники и «заряженные» BMW M

Фото: АвтоВзгляд
Похоже, московские гаишники будут много проворнее и быстрее — столичная ГИБДД получила в подарок от администрации города несколько десятков новеньких автомобилей. Да не простых, а сверхпроходимых и скоростных.

Среди купленных за средства из столичного бюджета машин для ГИБДД — бизнес-седаны BMW 5-серии в M-обмундировании, а также рамные пикапы Volkswagen Amarok. Первые ориентированы для оперативного пресечения нарушителей скоростного режима, вторые — для осуществления быстрого доступа в трудно доступную местность.

Кстати, внедорожники в довесок ко всему обзавелись целой россыпью дополнительного оборудования. В частности, компрессорами, домкратами и прочим инвентарем.

Не исключается, что помимо прочего на базе пикапов могут организовать мобильные лаборатории для выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического обвинения.

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24 января 2020
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