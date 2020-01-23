Лишенная «прав» актриса Наталья Бочкарева пытается продать лизинговый внедорожник с личным автографом

Скандал вокруг изъятого из трусиков Натальи Бочкаревой кокаина, пусть и невнятно, но стих. На суде «жена Гены Букина» с предъявленным обвинением в хранении и транспортировке волшебного порошка согласилась, вину признала полностью. Не менее волшебным оказалось и наказание — 30 000 рублей штрафа. Надеемся, что в тюрьмах, переполненных наркоманами, бунтов и беспорядков не случилось.

Вероятно, повторять судьбу неопытной в своих поступках Мары Багдасарян знаменитость не решилась. Лишенная на 20 месяцев водительского удостоверения Наташа за руль любимого Cadillac Escalade села лишь ради картинки в Инстаграме. Причем, комментарием к фото стали слова радости и скорби одновременно. И все по нему — герою всех последних «бочкаревских» сюжетов. Дело в том, что скандально известную машину артистка решила продать.