Лишенная «прав» актриса Наталья Бочкарева пытается продать лизинговый внедорожник с личным автографом

Скандал вокруг изъятого из трусиков Натальи Бочкаревой кокаина, пусть и невнятно, но стих. На суде «жена Гены Букина» с предъявленным обвинением в хранении и транспортировке волшебного порошка согласилась, вину признала полностью. Не менее волшебным оказалось и наказание — 30 000 рублей штрафа. Надеемся, что в тюрьмах, переполненных наркоманами, бунтов и беспорядков не случилось.
Вероятно, повторять судьбу неопытной в своих поступках Мары Багдасарян знаменитость не решилась. Лишенная на 20 месяцев водительского удостоверения Наташа за руль любимого Cadillac Escalade села лишь ради картинки в Инстаграме. Причем, комментарием к фото стали слова радости и скорби одновременно. И все по нему — герою всех последних «бочкаревских» сюжетов. Дело в том, что скандально известную машину артистка решила продать.
Вот только сделать это человеку, взявшему авто в долгосрочную аренду — лизинг, довольно сложно и муторно. А принадлежащий диве автомобиль четырехлетней давности, если верить сервису «Автокод», является лизинговым. А еще и неоднократно битым и крашенным.
Звезда голубого экрана, похоже, намерена закрыть лизинговый договор деньгами покупателя. А заодно и 30 000 рублей закрепленных за иномаркой штрафов. Наградой для выбравшего люксовый внедорожник станет автограф ранее судимой Натальи Бочкаревой и обработанное «фотошопами» совместное фото.
В общем, просто продать и просто купить «кокаиновый» «Кадиллак» не получится. Если, конечно, вновь не случится волшебство.