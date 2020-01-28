Камеры ГИБДД продолжают штрафовать водителей за несуществующие превышения скорости

Водители настолько привыкли к штрафам, «прилетающим» к ним от комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, что, в массе своей, не сомневаются в подлинности их данных. И только совсем уж вопиюще-бредовые случаи проливают лучик света на истинное положение дел: полицейская камера может в любой момент обвинить даже самого дисциплинированного водителя в нарушении скорости. И тот не сможет никак оправдаться.

Помочь ему сможет только чудесное стечение обстоятельств. Но так везет только счастливчикам, попавшим в поле зрения совсем уж сумасшедших камер автоматической фиксации. Таких, какие установлены, например, в Белгородской области.

Там комплекс зафиксировал, что самый обыкновенный седан Hyundai Solaris на совершенно непримечательном участке дороги развил 313 км/ч. При том, что максимальная паспортная скорость такой машины составляет менее 200 км/ч. Для справки напомним, что взлет авиалайнера происходит при 220—270 км/ч, и только уникальная конструкция этого Hyundai, видимо, не позволила машине взмыть в небо.

Самое печальное в этой ситуации то, что инспектора ГИБДД, заверившего своей личной электронной подписью постановление о штрафе владельцу Solaris, совершенно не смутили запредельные величины скорости, зафиксированные прибором. И он спокойно оштрафовал автомобилиста на 5000 рублей за превышение разрешенного спид-лимита на 223 км/ч.

Таким образом, в очередной раз стало ясно, что как бы ни врала камера автоматической фиксации, никого в ГИБДД законность происходящего на самом деле не волнует — главное, чтобы водительские штрафы исправно «капали» в местный бюджет.