ГИБДД будет выдавать «красивые номера» с кодом «666»

Депутат Госдумы прокомментировал перспективу введения госномеров нового образца — с трехзначным кодом региона, где первая цифра может быть любой. Напомним, что несколько дней назад МВД опубликовало проект новой редакции своего приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

В примечании к Приложению №1 формулировку «цифру 1 или 7» заменят на «цифры 1—9». Другими словами, трехзначный код региона номерного знака машины, зарегистрированной в Москве, сможет выглядеть как «277», «877», «399», «497», 999 и тому подобным образом. В прочих регионах — аналогично. Заметим, что при этом набор возможных вариантов «красивых номеров» для других субъектов РФ пополнится такими комбинациями, как «424», «666», «101» и тому подобными.

Характерно, что вокруг кода региона 666, хотя он еще и не появился физически в Свердловской области с ее нынешним кодом 66, уже зашевелились религиозные деятели. Оказалось, что перспектива появления на госномере трех шестерок до крайности беспокоит неравнодушного до всего подряд депутата Госдумы Виталия Милонова.

– Нужно ввести обязательное право людей отказываться или просить заменить номер на основании того, что их религиозным убеждениям эта цифра не подходит, — считает Милонов.

По мнению депутата, руководству региона стоит пересмотреть решение о присвоении кода 666, сообщает Агентство Москва.