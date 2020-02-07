ЦОДД Москвы полностью поддерживает увеличение штрафов «за скорость»

– Увеличение штрафов за превышение на дорогах максимально допустимой скорости необходимо для повышения безопасности всех участников дорожного движения, штраф в 5000 рублей за это нарушение — не «конская» мера, заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян.

По словам Шахбазяна, руководство транспортного комплекса Москвы доносило свою позицию до федеральных органов власти о необходимости повышения штрафов за превышение скорости.

Напомним, что предлагаемые Минюстом изменения предполагают с 500 до 3000 рублей (в 6 раз) за превышение на 20—40 км/ч.

Против такой перспективы уже выступили и практически все партийные фракции Госдумы, и премьер-министр Михаил Мишустин, и ОНФ и прочие структуры. Однако ЦОДД это не смущает. Ведомство, в принципе, можно понять.

Большинство собираемых с помощью камер штрафов с московских автомобилистов — именно «500-рублевые», за выход за пределы нештрафуемого лимита на 3—5 км/ч. Какую сумму столичному бюджету принесли камеры за 2019-й год пока официально неизвестно.

Но за 2018-й она была равна, напомним, 14,75 млрд. рублей. Таким образом, повышение суммы штрафа в шесть раз может разом увеличить ежегодные доходы с камер, как минимум, до 88 млрд. В такой ситуации понятно, почему столичные чиновники двумя руками «за» повышение штрафов.