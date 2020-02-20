ГИБДД начнет отбирать машины у неплательщиков штрафов

pikabu.ru
Истории с сотнями неоплаченных штрафов Мары Багдасарян для полиции оказалось недостаточно, чтобы как следует взяться за граждан, постоянно нарушающих ПДД. Чтобы ведомство зашевелилось потребовалось, чтобы такой лихач убил человека, совершив громкое ДТП.

ГИБДД решила применить не новый, но фактически не используемый способ лишения злостных нарушителей ПДД их транспортных средств. Толчком к этому стало ДТП, случившееся в конце января на Бутырской улице в Москве. Тогда водитель BMW c «висящими» на ней 650-ю неоплаченными штрафами за нарушения ПДД (преимущественно за превышение скорости) выехал на встречную полосу.

В результате было разбито шесть машин и погибла девушка. По идее, незаплативший в течении 60 дней по постановлению гражданин становится клиентом судебных приставов, которые могут принудительно списать сумму штрафа с его банковского счета или арестовать его имущество.

При отсутствии счетов в банке и официально принадлежащей должнику недвижимости, арестовать и погасить тем самым задолженность по штрафам можно только его машину. Аварийщик с Бутырской улицы, как выяснилось, вообще ездил на машине, официально числившейся за уже умершим человеком.

Теперь же ГИБДД создала список подобных ему особо злостных лихачей-неплательщиков. Их перемещения будут отслеживать по полицейским камерам видеонаблюдения. После вычисления такого «клиента» на дороге его персонально отловит экипаж ДПС и доставит в отделение. Где нарушителя будут ожидать не только полицейские, но и судебные приставы, готовые немедленно наложить арест на машину. Таким образом полиция намерена лишать лихачей их «орудия преступления», пишет Коммерсант.

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, пристав, ФССП, ГИБДД
20 февраля 2020
1