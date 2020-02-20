ГИБДД начнет отбирать машины у неплательщиков штрафов

ГИБДД решила применить не новый, но фактически не используемый способ лишения злостных нарушителей ПДД их транспортных средств. Толчком к этому стало ДТП, случившееся в конце января на Бутырской улице в Москве. Тогда водитель BMW c «висящими» на ней 650-ю неоплаченными штрафами за нарушения ПДД (преимущественно за превышение скорости) выехал на встречную полосу.

В результате было разбито шесть машин и погибла девушка. По идее, незаплативший в течении 60 дней по постановлению гражданин становится клиентом судебных приставов, которые могут принудительно списать сумму штрафа с его банковского счета или арестовать его имущество.

При отсутствии счетов в банке и официально принадлежащей должнику недвижимости, арестовать и погасить тем самым задолженность по штрафам можно только его машину. Аварийщик с Бутырской улицы, как выяснилось, вообще ездил на машине, официально числившейся за уже умершим человеком.

Теперь же ГИБДД создала список подобных ему особо злостных лихачей-неплательщиков. Их перемещения будут отслеживать по полицейским камерам видеонаблюдения. После вычисления такого «клиента» на дороге его персонально отловит экипаж ДПС и доставит в отделение. Где нарушителя будут ожидать не только полицейские, но и судебные приставы, готовые немедленно наложить арест на машину. Таким образом полиция намерена лишать лихачей их «орудия преступления», пишет Коммерсант.