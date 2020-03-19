МВД хочет побыстрее начать «продувку» водителей на алкоголь без понятых и видео

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой направил в Общественную палату официальное письмо с просьбой ускорить рассмотрение инициативы министерства, предполагающей введение в арсенал ДПС алкотестеров нового типа.

Речь идет о проекте постановления правительства, которое должно легализовать применение дорожными полицейскими новых устройств для проведения предварительных, не требующих привлечения понятых или ведения видеозаписи, тестов на опьянение для водителей. Предполагается, что новые приборы будут анализировать содержание алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе и содержание наркотиков в слюне.

По задумке руководства МВД, на основании результатов такого экспресс-анализа сотрудник ДПС будет принимать решение о проведении уже полноценного теста водителя на алкоголь или наркотики — с помощью нормального алкотестера или в медучреждении, — с привлечением понятых или видеозаписью.

Проект постановления правительства, делающий легитимным такой порядок «предварительного» освидетельствования, ГИБДД разработала почти год назад. Однако до сих пор он не получил одобрения всех ведомств, поскольку ряд чиновников подозревает, что введение в практику подобных экспресс-проверок является избыточным и лишь приведет к росту коррупции среди сотрудников ДПС.