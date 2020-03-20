На 126 дорогах Подмосковья запретят ездить быстрее 50 км/ч

newsgomel.by
В пресс-службе Минтранса Подмосковья сообщили о снижении в начале лета разрешенной скорости в городах и поселках региона. Изменение скоростного режим намечено на 1 июня. Он изменится на 448 участках региональных дорог.

– В Московской области на дорогах регионального значения в 36 муниципалитетах снизят максимально допустимую скорость до 50 км/ч. Изменения коснутся 126 дорог, на которых был проведен комплекс работ по повышению уровня безопасности дорожного движения — построено освещение, тротуары, установлены новые металлические ограждения, дорожные знаки и искусственные дорожные неровности, а также оборудованы пешеходные переходы, — говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В апреле дополнительно установят соответствующие дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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20 марта 2020
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