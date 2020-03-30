Коронавирус может продлить жизнь существующей системе техосмотра

MK
Вступление в силу новых правил ТО, намеченное на июль этого года, может не состояться. Власти рассматривают подобный сценарий в связи с коронавирусной угрозой, вынуждающей поставить экономику на грань коллапса, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Стало известно, что правительство всерьез рассматривает идею перенести вступление в силу целого пакета законов и подзаконных актов, реформирующих систему техосмотра, с лета 2020-го года на более поздний срок.

Напомним, что в рамках реформы предполагается резко ужесточить правила прохождения ТО, вводятся драконовские санкции за нарушения при его проведении, а также наказание в виде 2000 рублей штрафа для водителей за езду без техосморта.

Перенос сроков реформы рассматривается с учетом «текущей ситуации, связанной с минимизацией издержек для бизнеса и максимальным сокращением контактов между людьми», пишет «Коммерсант».

штрафы, ТО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, техническое обслуживание
30 марта 2020
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