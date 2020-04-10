ГИБДД не будет учитывать аварии с «живыми щитами», как ДТП

МВД поменяет правила учета ДТП в России. «В Правилах уточняются отдельные понятия, конкретизированы случаи невключения в официальную статистическую информацию сведений о ДТП с учетом международного опыта и практики, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства.

Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с новой редакцией документа. Помимо появления раздела, посвященного учету аварий Российским союзом страховщиков, в нем расширен список видов происшествий, которые более не будут включаться в официальную статистику ДТП.

Среди них инциденты с погибшими и раненными, случившиеся «в результате действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять принудительную остановку транспортных средств». То есть, если вас убило, когда вы находились в созданном сотрудниками ГИБДД «живом щите», в статистику ДТП вы не попадете.

Умершие за рулем от каких-либо болезней водители также не будут там учитываться. Сбитый при попытке перекрыть движение безумец тоже не будет считаться погибшим в аварии. Травмы пассажира общественного транспорта, полученные им в салоне самостоятельно, без «помощи» водителя или других участников дорожного движения, учету также подлежать не будут.

В том, что подобные присшествия будут случаться на дорогах с вольным или невольным участием водителей, должностных лиц и пешеходов, полицейских не сильно волнует: главное для них, похоже, ведомственную статистику улучшить. А там — и трава не расти.