ГИБДД назвала главную причину всех ДТП

– Больше 90% ДТП происходит прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом, пассажиром дорожных условий и приводит к тяжким последствиям: и ранениям, и гибели участников дорожного движения. Поэтому правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнера по дорожному движению. Это очень важно, — заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на пресс-конференции.

По его словам, человек в состоянии одновременно контролировать и осуществлять не более 5—9 действий. Так, водитель одновременно может включать сигнал поворота, маневрировать и тормозить. Параллельно он отвлекается на радиоприемник, пассажира в салоне, телефон. Таким образом, по мнению представителя ГИБДД, количество выполняемых действий будет больше девяти.

– Мы должны прийти к пониманию, что лишнее отвлечение избыточно, оно вредит собственному здоровью и здоровью окружающих, потому нужно сосредоточиваться на дорожном движении, — подчеркнул г-н Панарьин.