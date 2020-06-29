ГИБДД проводит рейды по выявлению неплательщиков штрафов: что грозит нарушителям?

Подобные рейды проходят во многих регионах страны. МВД уже отчиталось об эффективности проверок в Кемеровской и Свердловской областях, Новосибирске, Томске и Тюмени, а также в Пензе и Нижнем Новгороде. В одной только Нижегородской области за несколько дней работы десятки автовладельцев были привлечены к административной ответственности, с неплательщиков взыскано свыше 125 000 рублей.

Напомним, что согласно ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», за просроченные штрафы должникам придется заплатить вдвойне, либо оказаться до 15 суток под арестом. Еще из наказаний — «обязательные работы на срок до пятидесяти часов».