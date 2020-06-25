ГИБДД настаивает на том, что может незаконно штрафовать водителей

Не так давно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о вопиющем случае произвола на проезжей части, инициированного не абы кем, а целым подполковником полиции, твердо уверенным в своей правоте по игнорированию законов. В этот раз, напомним, на автодороге Брянск-Новозыбков лично заместитель командира СВ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Кушнир Владимир Григорьевич остановил для проверки документов корреспондента редакции, управлявшего служебным автомобилем, в котором находились члены его семьи. Да, иногда и столь высокопоставленные гаишники выходят на трассу, чтобы заработать то ли «палки», то ли авторитет в глазах начальства.

Как бы то ни было, но замкомандира почему-то решил оформить на водителя пару протоколов по факту нарушения перевозки пассажиров. Нет, обитатели салона были пристегнуты, а столь авторитетную полицейскую фигуру заинтересовало другое. Он вдруг вспомнил, что согласно ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ, осуществлять перевозку пассажиров необходимо после проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя, а исходя из ч.3 этой же статьи — еще и проходить предрейсовый технический контроль. Но подполковник почему-то не захотел обратить внимание на то, что речь в данном случае идет об автомобилях, не просто принадлежащих юридическим лицам, а тем, что оказывают услуги по перевозке этих самых пассажиров. Иными словами, транспортным компаниям и такси.