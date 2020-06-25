ГИБДД настаивает на том, что может незаконно штрафовать водителей

Не так давно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о вопиющем случае произвола на проезжей части, инициированного не абы кем, а целым подполковником полиции, твердо уверенным в своей правоте по игнорированию законов. В этот раз, напомним, на автодороге Брянск-Новозыбков лично заместитель командира СВ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Кушнир Владимир Григорьевич остановил для проверки документов корреспондента редакции, управлявшего служебным автомобилем, в котором находились члены его семьи. Да, иногда и столь высокопоставленные гаишники выходят на трассу, чтобы заработать то ли «палки», то ли авторитет в глазах начальства.
Как бы то ни было, но замкомандира почему-то решил оформить на водителя пару протоколов по факту нарушения перевозки пассажиров. Нет, обитатели салона были пристегнуты, а столь авторитетную полицейскую фигуру заинтересовало другое. Он вдруг вспомнил, что согласно ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ, осуществлять перевозку пассажиров необходимо после проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя, а исходя из ч.3 этой же статьи — еще и проходить предрейсовый технический контроль. Но подполковник почему-то не захотел обратить внимание на то, что речь в данном случае идет об автомобилях, не просто принадлежащих юридическим лицам, а тем, что оказывают услуги по перевозке этих самых пассажиров. Иными словами, транспортным компаниям и такси.
В случае же с сотрудником редакции, машина никакого отношения к фирме, чей вид деятельности связан с коммерческими перевозками, не имеет. О чем русским по-белому изложено в едином государственном реестре юридических лиц и подтверждается общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Да, плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь — видимо, полицейский в высоких чинах с российским законодательством не очень знаком.
Зато, аргументируя собственную правоту и правоту всего УМВД России по Брянской области, в редакцию из региона пришел официальный ответ. Местная ГИБДД уверена в том, что п. 2.1.1 ПДД позволяет гаишникам (а уж подполковникам ГАИ — и подавно) «в случаях, предусмотренных законодательством» требовать у водителя путевой лист. Бинго! Да только в этом же пункте сказано, что шофер обязан передавать водительское удостоверение, документы на машину и страховку. А «в установленных случаях» и путевой лист, как, впрочем, и «разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, включая лицензионную карточку».
Правда, во всех этих установленных случаях о перевозке собственной семьи в автомобиле, пусть даже и принадлежащем организации, ничего не сказано. Вероятно, для пущей солидности брянская ГИБДД упомянула ФЗ №259 от 8 ноября 2007 года, якобы дающий ей законные основания требовать у «рулевого» путевой лист, привлекая собственника к ответственности. Но в этом самом законе №259 речь идет исключительно о коммерческих перевозках, коими считаются «услуги по перевозке грузов, багажа и пассажиров». Причем пассажир, по идее, должен предварительно заключить с водителем договор.
Вы представляете себе форму письменного соглашения между шофером и его престарелой матушкой о транспортировке рассады и любимых внуков на дачу? Да, умение манипулировать законами у гаишников не отнять. По факту неправомерных действий отчего-то поверившего в себя подполковника Кушнира Владимира Григорьевича редакция портала «АвтоВзгляд» направила официальный запрос в МВД России. Вот только ответа пока не приходило — еще бы, ведь правоохранителям необходимо время — и немалое — для того, чтобы изучить закон, от буквы которого они шагают.