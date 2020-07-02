Мажор получил 2 года тюрьмы за сбитого гаишника

Следствие выяснило, что не особо уже молодой «мальчик», 28-летний Галлямов-младший, в мае прошлого года двигался за рулем Toyota Land Cruiser по Кутузовскому проспекту. Там его машина была остановлена сотрудником ГИБДД для проверки документов.

В ходе нее выяснилось, что полис ОСАГО на авто просрочен. После этого пилот японского внедорожника решил, что дальнейший диалог с правоохранителями бесперспективен и нажал на газ в попытке скрыться. После не особо долгого преследования его машину заблокировали в районе Мосфильмовской улицы.

При попытке инспектора выкурить г-на Галлямова из транспортного средства последний допустил наезд колесом на ногу служивому.

Позднее экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови водителя.

На суде Тимур Галлямов признался, что употребил в тот день 1 грамм кокаина.

В результате он был осужден на два года колонии общего режима по части 2 статьи 318 УК РФ — «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».