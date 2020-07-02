Мажор получил 2 года тюрьмы за сбитого гаишника

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В Москве Никулинский районный суд огласил приговор Тимуру Галлямову, сыну бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова. По данным портала «АвтоВзгляд», молодого человека посадили за отдавленную ногу сотрудника ГИБДД.

Следствие выяснило, что не особо уже молодой «мальчик», 28-летний Галлямов-младший, в мае прошлого года двигался за рулем Toyota Land Cruiser по Кутузовскому проспекту. Там его машина была остановлена сотрудником ГИБДД для проверки документов.

В ходе нее выяснилось, что полис ОСАГО на авто просрочен. После этого пилот японского внедорожника решил, что дальнейший диалог с правоохранителями бесперспективен и нажал на газ в попытке скрыться. После не особо долгого преследования его машину заблокировали в районе Мосфильмовской улицы.

При попытке инспектора выкурить г-на Галлямова из транспортного средства последний допустил наезд колесом на ногу служивому.

Позднее экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови водителя.

На суде Тимур Галлямов признался, что употребил в тот день 1 грамм кокаина.

В результате он был осужден на два года колонии общего режима по части 2 статьи 318 УК РФ — «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

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2 июля 2020
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