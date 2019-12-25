Можно ли не оформлять ДТП, если авто стукнулись боковыми зеркалами

Как правило, в подобной аварии виноватым назначается тот водитель, чье транспортное средство совершало маневр или двигалось (логично, что правильно припаркованный автомобиль сам по себе поехать не может). А дальше все зависит от степени тяжести нанесенных зеркалу оппонента увечий. Однако в любом случае необходимо остановиться, установить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию, удостовериться, что пострадавших в ДТП нет, а уж затем, приступать к осмотру зеркал и принимать решение.

Если вы ударили чей-то припаркованный автомобиль, и на его зеркале остались заметные потертости и повреждения, то вариант только один — вызвать сотрудников ДПС. Они правильно оформят аварию, после чего неплохо бы постараться выяснить, где живет владелец поврежденного вами автомобиля или оставить записку, где кратко изложена ситуация и указаны ваши контактные данные.

В противном случае, даже если повреждений ни у кого нет, но кто-то видел, что вы задели чужую машину и скрылись с места ДТП, вам грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на 15 суток, согласно ст.12.27 КоАП РФ. Поверьте, пострадавшему водителю с острым желанием проучить обидчика не составит труда написать заявление в полицию, которая заведет дело и найдет виновника.