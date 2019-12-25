Можно ли не оформлять ДТП, если авто стукнулись боковыми зеркалами

На заре автомобилестроения боковые зеркала заднего вида не имели складывающегося механизма, из-за чего считались весьма дорогим расходным материалом — даже при небольшом ударе они царапались и лопались. Современные требования безопасности сделали их складывающимися. Во-первых, это минимизировало травмы для пешеходов, а во-вторых, последствия мелких аварий, которых с ежегодно растущим числом автомобилистов становится все больше, и больше.
Правда, зеркала дешевле не стали. Но многие водители этого не понимают. И, мало того, не знают, как правильно поступить, если зацепили чье-то зеркало при обгоне или маневре на тесном паркинге. А ведь решений у проблемы — несколько.
Как правило, в подобной аварии виноватым назначается тот водитель, чье транспортное средство совершало маневр или двигалось (логично, что правильно припаркованный автомобиль сам по себе поехать не может). А дальше все зависит от степени тяжести нанесенных зеркалу оппонента увечий. Однако в любом случае необходимо остановиться, установить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию, удостовериться, что пострадавших в ДТП нет, а уж затем, приступать к осмотру зеркал и принимать решение.
Если вы ударили чей-то припаркованный автомобиль, и на его зеркале остались заметные потертости и повреждения, то вариант только один — вызвать сотрудников ДПС. Они правильно оформят аварию, после чего неплохо бы постараться выяснить, где живет владелец поврежденного вами автомобиля или оставить записку, где кратко изложена ситуация и указаны ваши контактные данные.
В противном случае, даже если повреждений ни у кого нет, но кто-то видел, что вы задели чужую машину и скрылись с места ДТП, вам грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на 15 суток, согласно ст.12.27 КоАП РФ. Поверьте, пострадавшему водителю с острым желанием проучить обидчика не составит труда написать заявление в полицию, которая заведет дело и найдет виновника.
У этой же ситуации может быть совершенно другой поворот, если водитель пострадавшей машины во время ДТП находился в ней или же поблизости. Проведя процедуру осмотра зеркал и удостоверившись, что повреждений нет, оба водителя могут дальше ехать своей дорогой. Единственное «но» — обоим необходимо написать отказ от претензий. В противном случае, у одного из них они могут внезапно появиться, и дело примет другой оборот.
Если оба водителя на месте, и есть повреждения, то при обоюдном согласии, виновник аварии может компенсировать ущерб потерпевшему, что называется, на месте. При этом необходимо в обязательном порядке получить от пострадавшей стороны расписку в получении денежных средств и отказ от претензий.
Как правило, именно третий способ расчета водители выбирают чаще всего. Во-первых, затраты на незначительный ремонт кожуха зеркала не такие уж и большие, но страховую историю могут подпортить существенно, что непременно скажется на цене страховки на следующий год. А во-вторых, это просто экономит время.