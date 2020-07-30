Минздрав определился с подходом к тестированию всех водителей на алкоголизм

Заинтересованные ведомства согласовали совместную позицию по основным принципам введения в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.

Соответствующий документ будет подготовлен к концу 2020-го, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Согласно новой версии регламента, для получения медицинской справки «для ГИБДД» потребуется сдавать анализы на предмет регулярного употребления спиртного лишь в том случае, если врач-нарколог выявит симптомы алкоголизма у водителя (или кандидата в водители), сообщает РИА «Новости».

Таким образом, в этой части правила проведения медосвидетельствования водителей сохраняются в неизменном виде.