Минздрав определился с подходом к тестированию всех водителей на алкоголизм

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Наделавшая в свое время много шума инициатива Министерства здравоохранения по введению обязательной проверки каждого водителя на употребление алкоголя, судя по всему, закончилась ничем. По данным портала «АвтоВзгляд», от подобных планов медицинские чиновники решили отказаться.

Заинтересованные ведомства согласовали совместную позицию по основным принципам введения в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.

Соответствующий документ будет подготовлен к концу 2020-го, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Согласно новой версии регламента, для получения медицинской справки «для ГИБДД» потребуется сдавать анализы на предмет регулярного употребления спиртного лишь в том случае, если врач-нарколог выявит симптомы алкоголизма у водителя (или кандидата в водители), сообщает РИА «Новости».

Таким образом, в этой части правила проведения медосвидетельствования водителей сохраняются в неизменном виде.

медосвидетельствование, медсправка, ПДД, ГИБДД
30 июля 2020
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