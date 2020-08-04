ГИБДД меняет условия лишения водительских «прав» за повторные нарушения ПДД

Правоохранительное ведомство опубликовало текст предлагаемых им поправок в статью 4.6 КоАП — «Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию».
Ее предлагается дополнить фразой: «Лицо, уплатившее в соответствии с частью 15 статьи 32.2 настоящего Кодекса административный штраф за совершение административного правонарушения, санкция которого предусматривает только административный штраф либо предупреждение или административный штраф, считается подвергнутым административному наказанию до истечения одного года со дня уплаты наложенного административного штрафа, при условии вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу».
В переводе с бюрократического на русский это означает, что сейчас год, в течении которого автомобилист может оказаться рецидивистом, повторно нарушившим ПДД, отсчитывается, грубо говоря, с 20 дней после оформления штрафного постановления.
При этом не важно, оплатил ли он квитанцию в течении льготного периода в половинном размере или сделал это через месяц — уже в полном объеме.
МВД же предлагает начинать отсчет этого самого года с момента уплаты штрафа, нарушителем, если он сделал это во время льготного 20-дневного периода.
Напомним, что водитель, в течении года повторно проехавший на красный сигнал светофора или выехавший на встречную полосу, уже не отделается штрафом, а должен быть лишен «прав».
И чем раньше этот срок для гражданина начнется, тем раньше он длянего и закончится.
Ранее Конституционный суд занял позицию, по которой именно дата досрочной уплаты штрафа должен считаться точкой отсчета «повторности». А теперь МВД решило закрепить ее в КоАП.
Таким образом, в случае принятия новеллы, в отношении срока «рецидива» будет работает поговорка «раньше сядешь — раньше выйдешь».