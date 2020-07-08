Флегматик или сангвиник: сравнительный тест-драйв кроссоверов KIA Seltos и Toyota C-HR

С технической точки зрения эти кроссоверы — прямые конкурентны. Судите сами: колесные базы практически одинаковые — 2640 мм у «японца» и 2630 мм у «корейца»; моторы — 115-сильная турбочетверка объемом 1,2 литра у C-HR и 1,6-литровый 121-сильный «атмосферник» у Seltos; трансмиссии полноприводные в обоих случаях, только у Toyota вариатор, а у KIA — 6-ступенчатый «автомат». Как говорится: «игра была равна»!
Внешне, несмотря на все еще сохраняющуюся новизну KIA Seltos для восприятия среднестатистического россиянина, Toyota C-HR смотрится игривее и веселее. Словно беззаботный плейбой на фоне примерного менеджера среднего звена, у которого на лице написан размер невыплаченной им ипотеки и количество детей, сидящих по лавкам. При этом оба персонажа симпатичны каждый на свой манер, но общаться интересней с первым.
Так, «мордочка» у Seltos вполне себе современная, со свежей «улыбкой» радиатора, с модными светодиодами в фарах и прочими характерными стилистическими чертами последней редакции корпоративного «дресскода» KIA. Придраться к дизайну крайне сложно. Но на фоне C-HR смотрится пресновато.
«Японец» же весело щурит свои глазки-фары и как-будто еле-еле сдерживается от радостного смеха, из последних сил удерживая на своем «лице» смайлик подчеркнуто узкой радиаторной решетки. А его выставленные напоказ «мускулы» колесных арок только усиливают образ энергичного живчика с тойотовским шильдиком на капоте. Не в пример ему, Seltos демонстрирует в профиль уверенную уравновешенность. С другой стороны, далеко не все автолюбители приветствуют вычурные формы, предпочитая их стильной элегантности.
Если не акцентироваться на деталях, то первое впечатление при взгляде на салоны кроссоверов — оба хороши, но Seltos явно интереснее. Однако при более близком знакомстве выплывают нюансы, которые нивелируют это ощущение.
Интерьеры обеих машин оформлены в разных стилях. У Toyota везде преобладает разнообразие параллелограммов и закругленных уголков. У KIA наблюдаем строгие линии, традиционные пропорции и традиционную же компоновку кнопочек управления на центральной консоли. А C-HR шалит, демонстрируя, например, оригинальную, «клавишную» систему управления климат-контролем.
У обоих авто над центральной консолью возвышается по монументальному «телевизору» мультимедийного тач-скрина. Только у «японца» он 8-дюймовый, а у «корейца» диагональ равна 10 дюймам. Разница в цифрах вроде бы заметная, но при реальном пользовании она не так очевидна.
А вот приборная доска у Toyota C-HR явно «моднее», чем у KIA Seltos. Она и цветная, и «мультики» распределения момента по колесам показывать умеет. Зато у «корейца» есть проектор текущей скорости на переднее стекло и адаптивный «круиз», который, заметим сразу, отменно работает не только на трассах, но и вгородских пробках.. В остальном же, с точки зрения опций, машины вполне стоят друг друга.
Разве что водительское кресло у C-HR имеет более «спортивный» характер. Боковая поддержка у него явно выражена, да и общая степень жесткости тяготеете к «немецкому» стилю. А Seltos настраивает водителя на заметно более расслабленный лад. Тут «седалище» тоже не лишено, конечно, боковой поддержки, но с куда более мягким характером.
Что же касается комфорта коленей задних пассажиров, то C-HR, несмотря на его большую колесную базу, заметно менее к ним дружелюбен, чем Seltos. Чтобы не грузить читателя многословием о сантиметрах и пропорциях, предложу им просто обратить внимание на иллюстрации к этому материалу.
Автор этих строк, как обычно, настроил водительские сиденья обоих авто под свой рост, а затем сфотографировал расстояние между его спинкой и «сидушкой» заднего дивана. В качестве визуального эталона в обоих случаях выступала стандартная автомобильная аптечка.
С точки зрения грузовместимости C-HR также проигрывает Seltos — без малого 300 литров полезного пространства против 433 у «корейца» говорят сами за себя. Это — расплата за залихватски стильный пологий скос задней части кузова «японца». Впрочем, и такого объема ему вполне хватает, чтобы увезти из гипермаркета недельный запас еды на семью из 4-х человек.
Ходовые повадки машин оказались практически полностью соответствующими их внешности. Понятно, что с их моторчиками, чьи энергетические характеристики едва переваливают через 100-сильный рубеж, гоночных «звезд» с неба не нахватаешь.
Но при всем при этом C-HR ощущается как сбитый, энергичный и приятный в управлении автомобильчик. Он и в поворотах ведет себя очень плотно и четко, и «лежачих полицейских» проскакивает до того гладко и собранно, словно в подвеске у него не пружины и амортизаторы, а некое подобие волшебной подушки, мгновенно «съедающие» удар от неровностей.
Надо сказать, что Seltos тоже неплох на асфальте и, преодолевая искусственные и «природные» дорожные неровности, комфорт водителя и пассажиров не нарушает — инженеры неплохо потрудились, найдя оптимальный баланс между американской вальяжностью и немецкой энергоемкостью. Но его динамика проигрывает «японской» прыти: разница в разгоне до сотни в одну секунду — 12,6 сек. против 11,4 сек.
Рулится «кореец», объективно говоря, вполне прилично. Но после C-HR его реакции на действия водителя не впечатляют. Зато, если вы непрочь съехать с ровного асфальта, маленький кроссовер от KIA порадует гораздо больше, чем японский щеголь.
Дорожный просвет у Seltos — 190 мм, а у C-HR — 160 мм. Полагаю, что дальше о бездорожных возможностях обеих машин можно уже не распространяться, и так ясно, что «японец» — по большей части герой асфальта, а «кореец» куда более приспособлен к дачному офф-роуду.
И тут пришла пора рассказать о самом главном — о ценах. Эпатаж против стиля в дизайне и бодрая динамика против неторопливой флегмы в движении… Эта разница оценивается сейчас примерно в 400 000 рублей.
Да-да. Ведь Toyota C-HR в описанной выше комплектации стоит около 2 млн. рублей, а KIA Seltos — около 1,6 млн. Ничего не поделаешь — Toyota уже давно сложно назвать «бюджетным» брендом.