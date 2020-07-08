Флегматик или сангвиник: сравнительный тест-драйв кроссоверов KIA Seltos и Toyota C-HR

Внешне, несмотря на все еще сохраняющуюся новизну KIA Seltos для восприятия среднестатистического россиянина, Toyota C-HR смотрится игривее и веселее. Словно беззаботный плейбой на фоне примерного менеджера среднего звена, у которого на лице написан размер невыплаченной им ипотеки и количество детей, сидящих по лавкам. При этом оба персонажа симпатичны каждый на свой манер, но общаться интересней с первым.

Так, «мордочка» у Seltos вполне себе современная, со свежей «улыбкой» радиатора, с модными светодиодами в фарах и прочими характерными стилистическими чертами последней редакции корпоративного «дресскода» KIA. Придраться к дизайну крайне сложно. Но на фоне C-HR смотрится пресновато.

«Японец» же весело щурит свои глазки-фары и как-будто еле-еле сдерживается от радостного смеха, из последних сил удерживая на своем «лице» смайлик подчеркнуто узкой радиаторной решетки. А его выставленные напоказ «мускулы» колесных арок только усиливают образ энергичного живчика с тойотовским шильдиком на капоте. Не в пример ему, Seltos демонстрирует в профиль уверенную уравновешенность. С другой стороны, далеко не все автолюбители приветствуют вычурные формы, предпочитая их стильной элегантности.