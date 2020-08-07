МВД освободило водителей от обязательной установки новых номеров

Новый ГОСТ вступил в силу 4 августа 2020 года. Нововведения, описанные в документе должны в первую очередь коснуться владельцев машин, произведенных в США и Японии, ведь площадки для крепления задних госномеров на этих автомобилях не совпадали с принятыми в России стандартами. Потому водителям приходилось гнуть номера, чтобы они надежно крепились к бамперу или багажнику.

Новые квадратные номера призваны решить проблему. Их станут крепить сзади автомобиля, а вот спереди должен быть установлен знак стандартного образца.

Кроме того новые таблички должны облегчить жизнь владельцам спортивных машин и классических автомобилей. Для таких транспортных средств теперь можно использовать маленькие номерные знаки размерности 190x145 мм.

Но срочно бежать в ГИБДД за новыми номерами не нужно. «Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости», — говорится в сообщении МВД России, которое приводит «РИА Новости».