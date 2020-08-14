Названа самая смертоносная магистраль Москвы

— В первые 6 месяцев 2020 года каждый четвертый погибший в столице является участником ДТП на МКАД. По итогам I полугодия текущего года наиболее высокая аварийность зафиксирована на МКАД. Среди основных магистралей города наибольшее число погибших зафиксировано именно тут. Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

Причем 16% погибших в авариях на МКАД — пешеходы. Одним из самых распространенных типов ДТП на кольцевой дороге является наезд на стоящее транспортное средство.

Водители машин покидают свои салоны своих стоящих авто и становятся жертвами «летчиков», не успевающих вовремя заметить стоящее ТС.

Наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой стали неисправность транспортного средства и парковка авто, сообщает агентство «Москва».