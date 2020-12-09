Дорогие анализы при прохождении водительской медкомиссии пока водиться не будут

Минздрав России перенес на 1 января 2022 года введение в действие нового порядка медосвидетельствования водителей. Оно ожидалось с 1 января 2021 года. Таким образом, действующий сейчас порядок будет существовать еще как минимум год.

Официальный пресс-релиз медицинского ведомства утверждает, что «соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры».

— Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В первоначальном варианте новой методики освидетельствования водителей предполагалось обязать всех без исключения желающих получить «права» сдавать дорогой (5000—6000 рублей) анализ крови, показывающий уровень содержания в ней карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Считается, что превышение нормативных показателей этого вещества свидетельствует о том, что человек — алкоголик. Следовательно, «права» ему выдавать нельзя.

Разразившийся примерно год назад скандал привел к тому, что Минздрав отозвал уже практически вступивший в силу приказ и занялся его доработкой.

Заметим, что нынешняя редакция этого документа, которая должна была заработать менее чем через месяц, содержит настолько низкую нормативную цифру содержания CDT в крови, что позволяет записать в «алкоголики» даже убежденного трезвенника.