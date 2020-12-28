Московская ГИБДД подтвердила незаконность штрафов с помощью «Помощника Москвы»

В своем заявлении г-н Шухман указывает, что в прошлом году ГИБДД прекратила использовать полученные от граждан с использованием ПАК ПМ материалы ручной фиксации для их упрощенного правоприменения (в рамках ч. 3 ст.28.6 КоАП). Но при этом, обладая необходимыми полномочиями по контролю за соблюдением законности деятельности властей города Москвы, МВД не пресекает упрощенное правоприменение материалов, получаемых через ПАК ПМ, как от граждан, так и со стационарных камер, которые не входят в состав ПАК ПМ.

В связи с этим, гражданин поинтересовался: почему МВД закрывает глаза на указанные нарушения, и не препятствует властям Москвы нарушать закон в процессе контроля за парковкой в городе. ГИБДД столицы, в письме за подписью начальника отдела по работе с обращениями граждан Горюновой А. Е., ответило: «Средства мобильной связи с установленным на них ПО Помощник Москвы не могут рассматриваться в качестве технических средств, работающих в автоматическом режиме, так как фиксация с их помощью административных правонарушения требует непосредственного участия владельцев этих устройств, которые, в свою очередь, имеют возможность выборочно фиксировать правонарушения».

То есть, полиция в очередной раз подтвердила, что оформлять «автоматические» штрафы с помощью «Помощника Москвы» закон запрещает. А на вопрос, почему правоохранители не пресекают массовую незаконную практику в этой сфере, полиция предпочла скромно не отвечать.