Как Минтранс хочет заставить ГИБДД контролировать скорость электрических самокатов

По мнению Минтранса, следить за движением самокатов и моноколес будут сотрудники ГИБДД и участковые инспекторы. Они смогут останавливать нарушителей, чтобы затем оформлять соответствующие протоколы. Притом штраф за превышение скорости будет внушительным — до 1500 рублей.

Как уверяет представитель Минтранса Владимир Луговенко, для контроля уже имеются необходимые средства измерения скорости. Более того, чиновник даже пообещал некий мониторинг «по зрачку глаза и по биометрии» (портал «АвтоВзгляд» сразу задумался: а как это можно реализовать на практике?).

Правда, по нашему мнению, весь замысел сейчас больше похож на фантазии. Участковые нынче настолько перегружены работой, что банально не успевают выполнять даже свои прямые обязанности. И тому, что на них возложат «отлов» самокатчиков, они точно не обрадуются. С ГИБДД — та же ситуация. Притом надо понимать, что нарушителя еще предстоит «стреножить»! Преследовать его на машине не всегда получится, а на своих двоих человека на моноколесе или электросамокате не всегда догонишь.

Кроме того, вопрос фиксации превышения скорости, который Минтранс считает фактически решенным — тоже сложная штука. Получается, что каждому гаишнику и участковому надо выдать некое устройство… В общем, идеи наших транспортных чиновников невероятно далеки от реальности.

Между тем, с 1 июня 2021 года придорожные полицейские, вероятно, возьмут на вооружение новый беспроигрышный способ выполнения плана по протоколам. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности сомнительной полицейской новации.