За неисправный автонавигатор машины будут отправлять на штрафстоянку

Вырисовываются все более маразматические подробности «улучшайзинга», задуманного министерством внутренних дел в области обязательного техосмотра. Как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», благодаря готовящимся поправкам «от МВД», инспектора ДПС прямо на дороге получат право временно аннулировать диагностическую карту машины, если найдут у нее какие-то неполадки, при которых дальнейшее движение запрещено. Если водитель за 72 часа не устранит их и не пройдет на уже исправленном авто повторный техосмотр, то как только он в следующий раз попадется в лапы патрульному гаишнику, его транспортное средство отправится на штрафстоянку.
До последнего времени запретить эксплуатацию машины сотрудник ГИБДД мог, по большому счету, когда на ней действительно нельзя ехать: неисправны тормоза, рулевое управление и т. п. Но теперь МВД планирует радикально расширить список таких неисправностей. В частности, если у вас вышел из строя модуль экстренного оповещения на базе ГЛОНАСС — все! Машина ехать дальше не должна! Словно у нее отказали тормоза.
Соответственно, если гаишник, остановивший вас, из чистого любопытства нажмет на кнопочку с надписью «SOS» на потолке салона авто и не услышит ответ оператора, он будет иметь все законные основания оформить вам «устранение в течении 72-х часов» со всеми вытекающими последствиями
На просторах нашей необъятной полным полно участков дорог, где «не ловит» сигнал мобильной связи и где хоть обнажимайся кнопкой «SOS» — все равно никто тебе не ответит. Работники полосатого жезла в этих местах (если планы МВД воплотятся в жизнь) в скором времени станут чуть ли не самыми уважаемыми людьми «на районе». Ведь только от их личного произвола будет зависеть возможность пользоваться машинами для всех местных владельцев автотранспорта младше пяти лет — поскольку обязательное оснащение всех новых машин блоками ЭРА-ГЛОНАСС началось 1 января 2015 года.
Бредовость идеи приравнять модуль системы экстренного оповещения по степени влияния на безопасность к тормозам или рулевому управлению опасна еще и тем, что сейчас по дорогам России колесят миллионы авто, выпущенных до 2015-го года и не оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС. Получается, что, с точки зрения МВД, им без системы ездить вполне безопасно, а машинам более новым — смерти подобно…
Но это еще не все! Полная формулировка пункта, запрещающего эксплуатацию транспортного средства по «эра-глонассовой» причине звучит так: «Аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства, неисправны или отсутствуют».
Это означает, что если в вашей машине по какой-то причине «сдохла» штатная навигационная система и вы, как нормальный человек, давным давно пользуетесь навигатором в смартфоне — большой вам привет! Уже с 1 июня текущего года, когда планируется вступление в силу поправок МВД, такая поломка станет поводом для почти гарантированной отправки вашей машины на штрафстоянку.
Ведь «оживление» штатной навигации, как, впрочем, и замена «умершего» ГЛОНАСС-модуля, возможна лишь в СТО официального дилера марки. И выполнить такого рода работы за 72 часа, в соответствии с требованиями нового порядка, придуманного все тем же МВД, практически невозможно. Особенно «интересная» для автовладельца ситуация сложится, если ближайший официальный дилер расположен в нескольких сотнях километров от него. Или автомобильный бренд вообще ушел с российского рынка…
К сожалению, поименный список чиновников, причастных к рождению столь гениальных формулировок, для широкой общественности недоступен. В сопроводительных документах значится лишь имя «ответственного» за проект сотрудника МВД — некого Маркина Ильи Борисовича. Судя по всему, именно ему будет особенно сильно икаться, когда нарвавшиеся на «глонассовую» статью автомобилисты станут поминать «тихим добрым словом» тех, кто додумался считать «навигацию» и «глонасс» в авто способными вызвать аварию на дороге