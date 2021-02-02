За неисправный автонавигатор машины будут отправлять на штрафстоянку

Вырисовываются все более маразматические подробности «улучшайзинга», задуманного министерством внутренних дел в области обязательного техосмотра. Как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», благодаря готовящимся поправкам «от МВД», инспектора ДПС прямо на дороге получат право временно аннулировать диагностическую карту машины, если найдут у нее какие-то неполадки, при которых дальнейшее движение запрещено. Если водитель за 72 часа не устранит их и не пройдет на уже исправленном авто повторный техосмотр, то как только он в следующий раз попадется в лапы патрульному гаишнику, его транспортное средство отправится на штрафстоянку.

До последнего времени запретить эксплуатацию машины сотрудник ГИБДД мог, по большому счету, когда на ней действительно нельзя ехать: неисправны тормоза, рулевое управление и т. п. Но теперь МВД планирует радикально расширить список таких неисправностей. В частности, если у вас вышел из строя модуль экстренного оповещения на базе ГЛОНАСС — все! Машина ехать дальше не должна! Словно у нее отказали тормоза.

Соответственно, если гаишник, остановивший вас, из чистого любопытства нажмет на кнопочку с надписью «SOS» на потолке салона авто и не услышит ответ оператора, он будет иметь все законные основания оформить вам «устранение в течении 72-х часов» со всеми вытекающими последствиями