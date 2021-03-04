Владимир Путин поручил МВД «беспощадно» бороться с лихачами и алкоголиками

Президент России во время расширенного заседания коллегии МВД России сказал буквально следующее:

- Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима.

Логично предположить, что люди в погонах сейчас же возьмут под козырек и начнут неистово придумывать новые меры борьбы против лихачей и алкоголиков. Разумеется, к этой кампанейщине также захотят присоединиться законотворцы всех уровней…

Конечно, ведомства хотели бы подвести под президентскую просьбу резкое повышение штрафов — этого, как известно, хотят многие чиновники. Однако на осень запланированы выборы в Госдуму, а у нас не принято расстраивать народ перед такими событиями.

В общем, что-то точно будет, но сейчас трудно предсказать что. Возможно, дело ограничится массовыми рейдами против пьяных за рулем, а также установкой сотен новых камер. Или все же наши власти сумеют придумать нечто новое и действенное.

И еще. В 2019 году по итогам Госсовета по безопасности дорожного движения Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года установить «требования об обязательном информировании» водителей о местах размещения камер, а также об обозначении комплексов дорожными знаками.

Вот только тот самый дорожный знак ответственные ведомства утвердили только 2 марта 2021-го — то есть буквально на этой неделе. Как говорится, без комментариев.