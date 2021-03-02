Почему нельзя честно пройти техосмотр по новым правилам

В соответствии с новыми требованиями, все автомобили, приехавшие на пункты ГТО, нужно фотографировать, а информацию о прохождении техосмотра заносить в автоматизированную систему ЕАИС ТО. Казалось бы, все это делается из благих побуждений. Мол, чтобы водители перестали покупать диагностические карты «дистанционно». Однако новый порядок проведения ГТО просто заставит автовладельцев искать обходные пути. Либо придется терять время в многочасовых очередях. А еще, тратить нервы и немалые деньги, ведь мастера смогут сколь угодно долго придираться к автомобилям, причем, даже довольно свежим и дорогим.
Начнем с того, что у амашины должно быть четыре брызговика. Зачем — совершенно непонятно ни с точки зрения безопасности дорожного движения, ни здравого смысла. И не важно, что автомобили в салонах продавали и продают без «грязезащиты», а ее установку предлагают в качестве опции. На техосмоторе наличие брызговиков проверяют и если их нет, то и диагностической карты вам не видать. Похоже, водителям предлагают в очередной раз раскошелится. Конечно же, исключительно ради безопасности.
Еще один тонкий момент. На лобовом стекле должны отсутствовать не только трещины, но и всяческие удерживающие устройства. Имеется ввиду держатели для видеорегистратора и мобильника. С ними техосмотр также не пройти. Вот это уже совсем смешно. Водитель может легко снять все присоски, а потом снова их налепить. Получается, что это не забота о безопасности, а лишний способ придраться к человеку.
Есть много вопросов и к инструментальному контролю машин. Начнем с того, что все диагностическое оборудование ГТО должно быть откалибровано и сертифицировано. Например, в Москве калибровка тормозного стенда обойдется коммерсантам в 9000 рублей, настройка прибора для проверки фар — в 4900 рублей, а газоанализатора — в 4100 рублей. Не думаем, что пункты ГТО готовы выложить столь солидные деньги за эту процедуру, особенно после пандемии, когда доходы у всех упали.
И получается, что мастера могут «мурыжить» водителя по любому поводу. Скажем, из-за неверно откалиброванных приборов окажется, что у транспортного средства неверно настроены фары, есть превышение уровня вредных веществ в выхлопных газах (ведь мотор прогрет не полностью), а при замедлении видна разница в работе тормозных механизмов левого и правого колес. Заметим при этом, что проверка тормозов должна проводиться только тогда, когда шины сухие. То есть если на улице вдруг пошел дождь, о корректных замерах даже на сертифицированном стенде можно забыть.
С фарам тоже не все просто. Если у машины светодиоды, то оборудование для их проверки должно быть иное, нежели то, которое используют для галогенной оптики. Вряд ли «ГТОшники» станут закупать новые приборы. Скорее, предпочтут использовать те, что есть. А это — еще один повод для придирок к водителям.
Таким образом, «завернуть» с техосмотра можно абсолютно любой автомобиль, даже новый. А заодно заставить владельца каждый раз отдавать по 800 рублейза никому не нужную процедуру. Вот поэтому, водители будут искать любые возможности, чтобы избавить себя от этих мучений. Легче дать взятку, чем проходить «ГТОшные» муки ада по честному. Тем более, что честное прохождение может обернуться серьезными затратами на ремонт.
И главное: новые правила прохождения техосмотра не повысят безопасность на наших дорогах, а приведут лишь к росту коррупции и огромным очередям, в которых будет рождаться социальный протест.