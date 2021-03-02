Почему нельзя честно пройти техосмотр по новым правилам

Еще один тонкий момент. На лобовом стекле должны отсутствовать не только трещины, но и всяческие удерживающие устройства. Имеется ввиду держатели для видеорегистратора и мобильника. С ними техосмотр также не пройти. Вот это уже совсем смешно. Водитель может легко снять все присоски, а потом снова их налепить. Получается, что это не забота о безопасности, а лишний способ придраться к человеку.

Есть много вопросов и к инструментальному контролю машин. Начнем с того, что все диагностическое оборудование ГТО должно быть откалибровано и сертифицировано. Например, в Москве калибровка тормозного стенда обойдется коммерсантам в 9000 рублей, настройка прибора для проверки фар — в 4900 рублей, а газоанализатора — в 4100 рублей. Не думаем, что пункты ГТО готовы выложить столь солидные деньги за эту процедуру, особенно после пандемии, когда доходы у всех упали.

И получается, что мастера могут «мурыжить» водителя по любому поводу. Скажем, из-за неверно откалиброванных приборов окажется, что у транспортного средства неверно настроены фары, есть превышение уровня вредных веществ в выхлопных газах (ведь мотор прогрет не полностью), а при замедлении видна разница в работе тормозных механизмов левого и правого колес. Заметим при этом, что проверка тормозов должна проводиться только тогда, когда шины сухие. То есть если на улице вдруг пошел дождь, о корректных замерах даже на сертифицированном стенде можно забыть.