ГИБДД устроила весеннююю атаку на водителей

В ходе мероприятий гаишники «фильтруют» поток с целью обнаружения водителей, управляющих транспортными средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также не имеющих шоферского удостоверения. Кроме того, придорожные блюстители порядка выявляют машины с затемненными не по ГОСТу лобовым и боковыми передними стеклами.

Помимо прочего, полиция проверяет автомобили на соответствие требованиям технического регламента. Особый упор делается на светотехнику, бамперы, колеса и лифтованную подвеску. А еще под прицел попадут автовладельцы, нелегально установившие в своей машине газобалонное оборудование.

Как уже было сказано, в фокусе ГИБДД — должники по налоговым и судебным платежам. В ходе рейдов помощь гаишникам оказывают представители ФССП. Отдельным пунктом проверок стоят таксисты и пользователи каршеринга.