Обещанного три года ждут: первый тест-драйв нового Renault Duster

Да, вторым поколением «Дастера» уж никого не удивить — кроссовер давно пошел по миру: от Европы до Латинской Америки. Да что там говорить, если автомобиль успел надоесть даже в соседней Украине! Неужели поверившие в себя французы решили таки «подколоть» (читай — поразить) всеядных россиян новым старым Renault Duster?

Дело в том, что задержка выхода новинки на рынок была связана с подготовкой к локализации модели, которая в итоге не просто пустила в России корни, но еще и получила целую россыпь улучшений и доработок. Иными словами, франко-русский кроссовер оказался отличным от собратьев, представленных на других рынках. Впрочем, судите сами.

Для начала осмотрим потенциального бестселлера со всех сторон. Несмотря на визуальную схожесть с предшественником, кузовные панели у новичка — абсолютно новые. Бамперы, капот, крылья и корма отныне выглядят более рельефно.