Обещанного три года ждут: первый тест-драйв нового Renault Duster

Да, вторым поколением «Дастера» уж никого не удивить — кроссовер давно пошел по миру: от Европы до Латинской Америки. Да что там говорить, если автомобиль успел надоесть даже в соседней Украине! Неужели поверившие в себя французы решили таки «подколоть» (читай — поразить) всеядных россиян новым старым Renault Duster?
Дело в том, что задержка выхода новинки на рынок была связана с подготовкой к локализации модели, которая в итоге не просто пустила в России корни, но еще и получила целую россыпь улучшений и доработок. Иными словами, франко-русский кроссовер оказался отличным от собратьев, представленных на других рынках. Впрочем, судите сами.
Для начала осмотрим потенциального бестселлера со всех сторон. Несмотря на визуальную схожесть с предшественником, кузовные панели у новичка — абсолютно новые. Бамперы, капот, крылья и корма отныне выглядят более рельефно.
Заметно увеличился угол наклона передних стоек, решетку радиатора украсили трехмерные ячейки, а повеселевшую оптику — светодиоды. Приятным бонусом стали модные нынче черные колесные диски и защитный внедорожный обвес, включая декоративные контрастные накладки.
Подрамник свежего Duster отныне не «логановский», а от Renault Arkana. Впрочем, донор поделился с новинкой не только этим. У родственника «Дастер» позаимствовал целый букет готовых решений. В частности, для эргономики и оформления интерьера. Салону достались удобные «аркановские» органы управления климатом, стеклоподъемниками и боковыми зеркалами. Больше человеческое «мерси» за клавиши обогрева сидений, поселившиеся на передней панели. Раньше согревать продолжение спины приходилось, ломая ногти и вспоминая про чью-то мать — кнопки крайне нелогично располагались на торце кресел. Эволюция!
Четырехспицевый руль с электроусилителем регулируется по вылету и высоте. Но если настроек вам окажется недостаточно, то скорректировать посадку поможет не только акробатика, но и кресло. Ведь тут совершенно новые сиденья с развитой боковой поддержкой, удлиненной подушкой и поясничным подпором. Скажу вам, драйверское место стало много удобнее, чем раньше. Не в последнюю очередь и благодаря обогреву «баранки», «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя.
Да, приятно, что полезные опции, ранее доступные лишь в премиальной лиге, все больше приживаются в изделиях для масс-маркета. Опять же, гаджетофилия — если раньше мы удивлялись куче USB-дырочек какого-нибудь Cadillac Escalade, то теперь и у бюджетного Renault Duster их целых пять. В качестве бонуса — пара розеток на 12 вольт.
Обновленный мультимедийный центр стал умнее и производительнее. Теперь он понимает голосовые команды и отражает содержимое смартфонов, а восьмидюймовый планшет радует графикой. Правда, от бликов дисплей по-прежнему не застрахован. А еще тут новенький рычаг коробки передач, причем он не просто освежился визуально, но еще и оказался короче, став удобнее для хвата.
Среди обилия электронных полезностей найдутся системы кругового обзора и помощи при движении на склоне, камера заднего вида и функция дистанционного пуска двигателя, а также датчики давления в шинах, освещения и дождя. А если вы вдруг заблудились, и не ловит телефон — поможет штатно установленный компас. На худой конец — молитва. А кроме нее, за защиту водителя и пассажиров отвечают шесть «эйрбегов», включая боковые шторки безопасности.
На ходу Renault Duster — все тот же неутомимый «вездеход», умеющий держать дорогу и выдерживать бездорожье. «Баранка» не лишена приятной тяжести, а подвеска — плавности хода. Асфальт кроссоверу поддается так же незаметно, как утренний кофе вашему организму. Куда интереснее на «оффроуде».
Благодаря хорошей геометрии, включая клиренс в 210 мм и короткие свесы (угол въезда — 31 градус, а съезда — 33 градуса), автомобиль безбоязненно форсирует овраги и барханы разной степени ужасности, не пасует и в колее.
Бесспорный козырь — полный привод в комплекте с отключающейся системой стабилизации. При правильной прокладке меж сиденьем и рулем городской «проходимец» не без удовольствия бросается в снежную кашу и принимает грязевые ванны. Впрочем, лопату для особых случаев никто не отменял. Благо место в увеличенном на 20 литров багажнике для нее найдется.
Под капотом шуршит новый бензиновый мотор с наддувом. Правда, новый он лишь для «Дастера», а в компании с «Арканой» он трудится уже более двух лет. За это время, к слову, агрегат показал, что не стоит бояться «турбосвистелок». Жалоб и нареканий на 1,3-литровый движок Tce-150 не поступало. Он отменно тянет и немного ест, причем 92-ю «горючку» и без раздумий на разгоне.
В помощь — вариатор от Jatco, получивший новые калибровки, призванные не опозорить водителя на бездорожье. Впрочем, олдскульщики всегда могут отдаться «механике». Кстати, остались в линейке нового Duster старые бензиновые атмосферники, а вместе с ними и турбодизель.
В общем, версий у франко-русского кроссовера — на любой вкус и кошелек. Причем в сравнении с предшественником он «потяжелел» ценой всего на 30 000 рублей. Спору нет — обрусевший француз снова будет метить в лидеры сегмента SUV. И у него наверняка получится завоевать этот пьедестал. Во всяком случае, до приезда новой Hyundai Creta.