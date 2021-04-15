Водители будут оплачивать штрафы, даже не зная об этом

Фото: moscow-oblast.sm-news.ru.
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что по штрафам за правонарушения в области дорожного движения скоро будет введен «упрощенный порядок исполнения требований». Проще говоря, приставы смогут списывать деньги со счетов водителей, не возбуждая исполнительного производства. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, хорошо это или плохо.

Честно говоря, ничего хорошего в такой практике нет… Это только в теории приставы обещают не списывать деньги, находящиеся на счетах должника, без его предварительного уведомления. На практике же такое случается сплошь и рядом! О том, что за тобой числился некий штраф, люди часто знают, когда с карты по велению ФССП «исчезла» та или иная сумма.

А учитывая, как «здорово» у нас работают базы данных ГИБДД и МАДИ, в которых уже оплаченные квитанции теряются пачками, можно предположить, что ФССП будет завалена требованиями вернуть дважды уплаченные в казну деньги. Кроме того, сейчас автовладельцы все чаще судятся с той же МАДИ, не соглашаясь с вынесенным наказанием. Однако ФСПП делает вид, что этого не знает и снимают денежки со счетов якобы нарушителя до вынесения судебного вердикта.

С другой стороны, для бюджета упрощенный механизм — несомненное благо. Ведь многие просто не будут бодаться с системой из-за ошибочно списанных 500 рублей. Ведь для этого надо понять, куда и как обращаться, потом ждать возврата своих средств — в общем, история долгая и муторная. Кстати, по пути облегчения службы также планирует пойти доблестная ГИБДД: вместо дежурства на дорогах гаишники теперь будут сидеть в соцсетях.

штрафы, ПДД, КоАП, пристав
15 апреля 2021
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