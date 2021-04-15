Водители будут оплачивать штрафы, даже не зная об этом

Честно говоря, ничего хорошего в такой практике нет… Это только в теории приставы обещают не списывать деньги, находящиеся на счетах должника, без его предварительного уведомления. На практике же такое случается сплошь и рядом! О том, что за тобой числился некий штраф, люди часто знают, когда с карты по велению ФССП «исчезла» та или иная сумма.

А учитывая, как «здорово» у нас работают базы данных ГИБДД и МАДИ, в которых уже оплаченные квитанции теряются пачками, можно предположить, что ФССП будет завалена требованиями вернуть дважды уплаченные в казну деньги. Кроме того, сейчас автовладельцы все чаще судятся с той же МАДИ, не соглашаясь с вынесенным наказанием. Однако ФСПП делает вид, что этого не знает и снимают денежки со счетов якобы нарушителя до вынесения судебного вердикта.

С другой стороны, для бюджета упрощенный механизм — несомненное благо. Ведь многие просто не будут бодаться с системой из-за ошибочно списанных 500 рублей. Ведь для этого надо понять, куда и как обращаться, потом ждать возврата своих средств — в общем, история долгая и муторная. Кстати, по пути облегчения службы также планирует пойти доблестная ГИБДД: вместо дежурства на дорогах гаишники теперь будут сидеть в соцсетях.