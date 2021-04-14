Чем аукнется водителю экономия на замене лобового стекла

Замена «лобовухи» — одна из самых распространенных в России ремонтных операций, поэтому предложение настолько широко, что глаза разбегаются. Кто-то прикрывает высокую цену словами о качестве и комфорте, а некоторые мастера, не долго думая, сразу берут российского водителя «за живое» — дают изначально низкую цену.
Комфорт — комфортом, но денежки счет любят, поэтому дешевое предложение всегда наберет больше вистов, чем дорогое. Казалось бы, ну что тут может стоить денег: вырезал старое да вклеил новое. Сам бы сделал, да дела-дела. Однако не все так просто. Стоимость процедуры по замене лобового стекла состоит из трех больших элементов: демонтажа старого, цены нового и его монтажа. Разберем каждый и прикинем, на чем можно сэкономить.
Начнем с простого — с «триплекса». На рынке действительно есть китайские стекла, которые стоят в разы меньше оригинала или качественного аналога, но имеют свои недостатки. Они мягкие, трескаются от малейшего скола и очень быстро затираются. И самое главное — они «козят», преломляют «картинку» и солнечные лучи.
Если водитель грамотно оценивает свои потребности (много перемещается на машине и как минимум раз в год «ловит» камень), то разницы особо не будет, ежели он готов смириться с искажением изображения и, следовательно, отказаться от движения с большой скоростью.
Второй пункт в списке — демонтаж. Струной будут резать в любом сервисе, но дальше начинаются мелочи, в которых, как известно, кроется дьявол. Слой краски и лака на кузовах современных автомобилей очень тонок, поэтому удаление остатков старого клея должно проистекать с помощью специального инструмента, а также с обязательным наличием опыта такой работы. Дешевый сервис вряд ли удержит опытного мастера, поэтому деинсталляцией «лобового» будет заниматься самый низкооплачиваемый сотрудник. Чем это обернется для автовладельца?
Допустим, что подмастерье внимателен, поэтому провода обогрева и прочие «жгуты» удастся сохранить. Но срезая старый клей — делают это обычно стамеской — он почти наверняка повредит краску на рамке, куда точно попадет вода, а дальше будет шоу с конями. Ржавчина на кромке стекла — очень дорогой и сложный ремонт, за который возьмутся не все. Так себе перспектива, одним словом.
Третий пункт — монтаж. Его качество зависит не только от мастера-установщика, но и от компонентов. Клея, в первую очередь, и пистолета, его подающего. Даже у автопроизводителей бывают «накладки» — владельцы автомобилей Volvo XC60 не дадут соврать — а уж в гараже приклеить ровно, да еще и положить нужное количество клейкого вещества практически невозможно. Да и на самом «расходнике» однозначно будут экономить, не в убыток же себе делать.
После такой установки стекло начнет течь, отправляя в «нирвану» всю косу проводов. Особенно печально обстоят дела, если течь начнут нижнее углы «триплекса»: на многих моделях автомобилей там находится толстенная связка проводки, идущая к мозгам.
В один прекрасный, и, естественно, самый неожиданный момент на приборной панели высветятся все возможные ошибки, а сам автомобиль уже никуда без эвакуатора не проедет. В сервисе механик найдет подтеки и горку медного купороса — то, во что превратилась проводка. Ремонт займет время и, конечно, деньги. А ведь всего-то на замене стекла пару тысяч сэкономили. Воистину, скупой платит дважды.