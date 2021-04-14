Чем аукнется водителю экономия на замене лобового стекла

Замена «лобовухи» — одна из самых распространенных в России ремонтных операций, поэтому предложение настолько широко, что глаза разбегаются. Кто-то прикрывает высокую цену словами о качестве и комфорте, а некоторые мастера, не долго думая, сразу берут российского водителя «за живое» — дают изначально низкую цену.

Комфорт — комфортом, но денежки счет любят, поэтому дешевое предложение всегда наберет больше вистов, чем дорогое. Казалось бы, ну что тут может стоить денег: вырезал старое да вклеил новое. Сам бы сделал, да дела-дела. Однако не все так просто. Стоимость процедуры по замене лобового стекла состоит из трех больших элементов: демонтажа старого, цены нового и его монтажа. Разберем каждый и прикинем, на чем можно сэкономить.

Начнем с простого — с «триплекса». На рынке действительно есть китайские стекла, которые стоят в разы меньше оригинала или качественного аналога, но имеют свои недостатки. Они мягкие, трескаются от малейшего скола и очень быстро затираются. И самое главное — они «козят», преломляют «картинку» и солнечные лучи.