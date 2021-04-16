ТОП-5 провальных ошибок при практическом экзамене на «права»

В ГИБДД подготовили список самых распространенных ошибок, которые допускают на экзамене по практическому вождению кандидаты на получение «прав».

На первое место полицейские поставили «создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении», то есть когда экзаменуемый банально «не уступил дорогу». Далее следует такая ошибка как «нарушение требований дорожной разметки». Затем — «неиспользование сигнала указателя поворота».

Отдельно отмечена такая неприятность как «неуверенное управление машиной». Кроме того, в ГИБДД особо отметили ошибки кандидатов в водители при парковке. Основная претензия к ним со стороны экзаменаторов — «наезд на границу зоны выполнения маневров», сообщает РИА «Новости».