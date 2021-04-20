Статистика ГИБДД подтвердила, что камеры на дорогах не предотвращают ДТП

Официальная полицейская статистика утверждает, что за прошедший 2020-й год количество стационарных комплексов автоматической фиксации увеличилось в РФ на 27,4%, до 17 2 000 штук. Число мобильных камер-«треног» незначительно снизилось (на 5,4%) — до 3500 единиц. При этом из 167,2 млн водительских правонарушений, постановления по которым оформили за прошедший год сотрудники ГИБДД, львиная доля — 87% (145,5 млн.) была зафиксирована именно полицейскими камерами.

При всем при этом, на участках, контролируемых камерами, в прошлом году резко увеличилось число аварий с пострадавшими — до 2895 происшествий, что соответствует росту на 23,1%. В них погибло на 75,9% больше людей — 285 человек. Раненых также насчитали больше — на 22,8% (3840 граждан). Таким образом, стало окончательно ясно, что сейчас власти развешивают камеры на дорогах не для безопасности, а исключительно ради выкачивания штрафных денег из водителей.