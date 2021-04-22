Получить «права» по новым правилам стало в два раза сложнее

По данным ГИБДД, за апрель 2021-го с первого раза успешно сдали экзамен на получение «прав» лишь 13,5% кандидатов в водители. В то время как в марте этот показатель составлял 26%. Такие цифры статистики привел начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД России Николай Гиляков.

Уменьшение в два раза количества сдавших связывают с изменением с 1-го апреля порядка приема экзаменов на получение водительского удостоверения.

Напомним, что до этой даты будущие водители сдавали в ГИБДД отделно «теорию», отдельно вождение на площадке и отдельно вождение в городе. Начиная с апреля, зачетные упражнения «площадки» были перенесены в «городскую» часть практического экзамена. И теперь экзамен «на права» состоит всего из двух этапов: «теория» и «город».

Падение числа получивших ВУ с первого захода в ГИБДД, по мнению Гилякова, вполне ожидаемо. По его мнению, раньше при выполнении упражнений «заезд в бокс», «параллельная парковка» и им подобных, начинающим водителям помогали ограничительные конусы, которыми были оснащены все площадки для сдачи экзамена «на права». Теперь им приходится ориентироваться исключительно на парковочную разметку на асфальте, что многих сбивает с толку.

Кроме того, ранее маршруты, по которым ездили экзаменационные машины, были всем известны и инструктора автошкол имели возможность натаскать своих учеников на безошибочное их прохождение. Теперь этого нет, и кандидатам в водители приходится демонстрировать свои навыки экзаменатору на тех улицах, где сотруднику полиции заблагорассудится.

Как отмечает «Коммерсант», повышенная нервозность, которую испытывают кандидаты в водители от сдачи по новым правилам, также провоцирует их на дополнительные ошибки.