За ошибки фотофиксации нарушений ПДД водителей «ошкурят» автоматически

– Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов, — заявил в ходе Петербургского международного юридическоого форуме замглавы Министерства юстиции РФ Евгений Забарчук.

— Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения, — пояснил он.

Сейчас, напомним, деньги со счетов должника по штрафам списывает судебный пристав «вручную», посылая соответствующие запросы в банки. Согласно существующему порядку, если деньги были списаны неправильно, или штраф был впоследствии отменен, несправедливо наказанный автомобилист может связаться с судебным приставом и предъявить доказательства ошибочности списания, на основании которых сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) запускает процесс возврата взысканной суммы гражданину.

Ну а когда вместо живого человека из службы ФССП списывать деньги со счетов граждан будет безликая компьютерная программа, добиться правды несправедливо оштрафованному станет практически невозможно.