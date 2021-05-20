За ошибки фотофиксации нарушений ПДД водителей «ошкурят» автоматически

фото: соцсети
Разговоры о создании полностью автоматической системы сбора штрафных денег с автовладельцев потихоньку становятся реальностью. О том, как Минюст создает полностью безликую карательную машину, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

– Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов, — заявил в ходе Петербургского международного юридическоого форуме замглавы Министерства юстиции РФ Евгений Забарчук.

— Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения, — пояснил он.

Сейчас, напомним, деньги со счетов должника по штрафам списывает судебный пристав «вручную», посылая соответствующие запросы в банки. Согласно существующему порядку, если деньги были списаны неправильно, или штраф был впоследствии отменен, несправедливо наказанный автомобилист может связаться с судебным приставом и предъявить доказательства ошибочности списания, на основании которых сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) запускает процесс возврата взысканной суммы гражданину.

Ну а когда вместо живого человека из службы ФССП списывать деньги со счетов граждан будет безликая компьютерная программа, добиться правды несправедливо оштрафованному станет практически невозможно.

штрафы, ПДД, КоАП, пристав, ФССП
20 мая 2021
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