«Американский евротягач» от DAF: рассказываем, что это такое

Посмотрите на фотографии самого свежего поколения грузовиков DAF: в профиль тягач выглядит несколько неоычно, ведь спереди появился небольшой «полукапот» — это европейские власти разрешили увеличить длину кабин, и дафовцы организовали спереди 16-сантиметровую сминаемую зону.
Это, конечно, не «полтора метра жизни», но при аварии комтранс новой генерации будет намного безопаснее. Кроме того, не отвесный, а покатый передок кабинного модуля существенно улучшает аэродинамику, что позволило снизить расход топлива примерно на 10%.
Кроме того, в гамме марки DAF появились модели XG и XG+, у которых задняя часть кабины отодвинута аж на 33 сантиметра. Благодаря этому, новинка сможет предложить самый просторный «спальник» среди всех «европейцев» — объем кабины составляет рекордные 12,5 кубических метра.
При таких габаритах интерьерщики смогли разместить полноразмерную кровать — длиной 220 и шириной 80 сантиметров. При этом спальное место имеет массу регулировок: например, из ортопедического матраса можно соорудить полусидячее кресло.
И еще несколько любопытных особенностей. Инженеры DAF сохранили фирменный видвижной стол (он «выезжает» из недр передней панели), а вещевых отсеков стало еще больше. И, конечно, никуда не делась возможность заказать комплект встраиваемой бытовой техники.
Отдельного разговора заслуживает обзорность. В правую дверь по заказу предлагается врезать окошко, которое здорово уменьшает слепую зону. Еще одна опция — комплект камер вместо наружных зеркал заднего вида, включая ту, что показывает ситуацию перед правым передним углом машины.
Рабочее место — с цифровым дисплеем вместо стрелочных приборов и большим тачскрином медиасистемы. При этом блок управления микроклиматом выполнен аналоговым, чтобы водитель как можно меньше отвлекался во время движения. И это, безусловно, правильное решение.
Что касается техники, то двигатели PACCAR рабочим объемом 10,8 и 12,9 литра, а также роботизированные коробки ZF Traxon остались прежними. Но инженеры уверяют, что и мотор, и трансмиссия были доработаны. Не зря же межсервисный интервал довели до фантастических 200 000 километров!
Первыми появятся шасси и тягачи 4х2 и 6х2, а затем гамма расширится другими исполнениями. Правда, несмотря на состоявшуюся премьеру, в серию машины пойдут нескоро — в последнем квартале 2021 года. А значит, в Россию новейшие грузовики DAF придут не раньше 2022-го.