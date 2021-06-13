«Американский евротягач» от DAF: рассказываем, что это такое

Посмотрите на фотографии самого свежего поколения грузовиков DAF: в профиль тягач выглядит несколько неоычно, ведь спереди появился небольшой «полукапот» — это европейские власти разрешили увеличить длину кабин, и дафовцы организовали спереди 16-сантиметровую сминаемую зону.

Это, конечно, не «полтора метра жизни», но при аварии комтранс новой генерации будет намного безопаснее. Кроме того, не отвесный, а покатый передок кабинного модуля существенно улучшает аэродинамику, что позволило снизить расход топлива примерно на 10%.