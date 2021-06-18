«Единая Россия» предложила ввести штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Скандальный по своей сути законопроект, уже зарегистрированный в базе данных Госдумы, предлагает дополнить ст. 12.9 КоАП пунктом 1 следующего содержания: «Превышение установленной скорости движения…в населенных пунктах, на величину более 10—20 километров в час — влечет наложение штрафа в размере 500 рублей».

В качестве основания для такого ужесточения, депутат Букачаков упомянул обеспокоенность и страх у жителей населенных пунктов, через которые проходят автомобильные дороги регионального и федерального значения. «На данных участках дорог особую опасность для жизни и здоровья граждан составляют крупнотоннажные автомобили по причине их большого тормозного пути, габаритов, веса, опасности грузов, а высокая скорость и интенсивность их движения повышает риск возникновения ДТП», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Надо полагать, и депутат Букачаков, и руководство его партии догадываются, что введение нового штрафа вызовет мощную негативную реакцию у миллионов автомобилистов по всей России. Это совсем не кстати в преддверии выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь этого года. Видимо по этой причине, в расчете на то, что эта инициатива пройдет незамеченной для расслабленных отпусками россиян и СМИ, ее внесение состоялось в последний день сессии Госдумы — авось, никто внимания не обратит. Ошибочка вышла: СМИ уже обратили. И осенью они наверняка припомнят депутату от «Единой России» его заботу о дополнительных штрафах для автомобилистов.