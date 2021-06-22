Вафельная разметка оказалась болью для водителей и выгодой для властей

Напомним, что ч. 1 ст. 12.13 КоАП предусматривает наказание за выезд на перекресток и создание препятствия — за это нарушителю полагается штраф в размере 1 000 рублей. Правда, по данным сервиса bip.ru, автоматическая фиксация пока введена лишь на нескольких перекрестках в избранных городах России.

Так, 1 796 штрафов выписано в Москве, где вафельная разметка присутствует практически везде, однако штрафуют пока только на четырех улицах. В Краснодаре и Краснодарской областизафиксировано 1 301 нарушение, а камеры стоят на семи перекрестках. В Перми единственный комплекс фиксации «заснял» 505 любителей выезжать на «вафельницу».

Кстати, в этом году «вафельница» — желтая клетчатая разметка, наносимая на проблемные перекрестки — отметила свой третий день рождения. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, стоит ли на самом деле бояться таких перекрестков.