Как забыть о замене пыльников, уплотнителей и сальников автомобиля надолго

Идея прикрыть подверженные повышенным нагрузкам элементы защитными чехлами — пыльниками — позволила увеличить срок службы подвески автомобиля вдвое. В России — в трое. Моря реагентов, грязь, пыль и песок, коими так богаты наши направления, быстро делают подвижные сочленения неподвижными. Технически, добротный пыльник может прослужить три-пять лет, если его не повредили при установке или во время эксплуатации.

Но на практике получается иначе: камни или ветки, низкое качество самой детали или просто брак заставляют автовладельцев приезжать с этим вопросом на СТО ежегодно. Что самое обидное — речь идет не только о бюджетных, но и вполне себе премиальных, глубоко «роскошных» автомобилях согласно российской «шкале ценностей и сбора налогов». Почему же так происходит?

«Место проклятое» — отговорка чудесная, зачастую очень уместная, но лучше от этого не становится. Стоит пыльнику протереться, как в смазку — а там зачастую «графитка», то есть гигроскопичный состав — попадает вода, детали начинают истираться и работать в особо тяжелых условиях. Проще говоря, быстро выходят из строя.