Как забыть о замене пыльников, уплотнителей и сальников автомобиля надолго

Идея прикрыть подверженные повышенным нагрузкам элементы защитными чехлами — пыльниками — позволила увеличить срок службы подвески автомобиля вдвое. В России — в трое. Моря реагентов, грязь, пыль и песок, коими так богаты наши направления, быстро делают подвижные сочленения неподвижными. Технически, добротный пыльник может прослужить три-пять лет, если его не повредили при установке или во время эксплуатации.
Но на практике получается иначе: камни или ветки, низкое качество самой детали или просто брак заставляют автовладельцев приезжать с этим вопросом на СТО ежегодно. Что самое обидное — речь идет не только о бюджетных, но и вполне себе премиальных, глубоко «роскошных» автомобилях согласно российской «шкале ценностей и сбора налогов». Почему же так происходит?
«Место проклятое» — отговорка чудесная, зачастую очень уместная, но лучше от этого не становится. Стоит пыльнику протереться, как в смазку — а там зачастую «графитка», то есть гигроскопичный состав — попадает вода, детали начинают истираться и работать в особо тяжелых условиях. Проще говоря, быстро выходят из строя.
Причина проста — защитные кожухи сделаны из резины, которая, в свою очередь, не может вечно противостоять погодным явлениям, осадкам, и постоянным перепадам температур. Но в силах каждого автовладельца значительно увеличить срок службы пыльника.
В СССР, где достать нужную деталь могли не все и не всегда, поступали достаточно просто: по случаю приобреталась силиконовое масло ПМС 200 — не путать с современными силиконовыми смазками. Оно гуще, плотнее ложится и лучше противостоит воде и прочим «капризам погоды». Стоит, кстати, намного дешевле — около 200 рублей за флакон, которого хватит на обработку всех необходимых пыльников. Силиконовое масло глубже проникает в резиновую деталь, а диапазон его рабочих температур достигает 250 градусов. То есть можно использовать даже на резинках тормозного суппорта, который при «гражданской» эксплуатации редко нагревается до 200 градусов. Рабочая же температура тормозного диска — не более 150 градусов.
Советский водитель раз в год аккуратно обрабатывал все «резинотехнические изделия» именно силиконовым маслом, а не смазкой, поэтому уплотнители и сальники, пыльники и прочие резинки служили в разы дольше. Конечно, тогда не было такого количества химии на дорогах, а от повреждения веткой или камнем никакое масло не спасет, но в трех случаях из четырех этот древний лайфхак поможет и сегодня уберечь себя от грязной работы, а семейный бюджет — от лишних трат.