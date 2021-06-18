Как забыть о замене пыльников, уплотнителей и сальников автомобиля надолго

Фото tildacdn.com
Подвеска автомобиля богата резиновыми элементами, которые призваны защитить сочленения от песка, грязи и воды. Они мягкие, эластичные и очень функциональные, но порой их приходится менять по причине появления сквозных отверстий. Чтобы проводить ремонт как можно реже, «пыльники» нужно доработать. Как, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Идея прикрыть подверженные повышенным нагрузкам элементы защитными чехлами — пыльниками — позволила увеличить срок службы подвески автомобиля вдвое. В России — в трое. Моря реагентов, грязь, пыль и песок, коими так богаты наши направления, быстро делают подвижные сочленения неподвижными. Технически, добротный пыльник может прослужить три-пять лет, если его не повредили при установке или во время эксплуатации.

Но на практике получается иначе: камни или ветки, низкое качество самой детали или просто брак заставляют автовладельцев приезжать с этим вопросом на СТО ежегодно. Что самое обидное — речь идет не только о бюджетных, но и вполне себе премиальных, глубоко «роскошных» автомобилях согласно российской «шкале ценностей и сбора налогов». Почему же так происходит?

«Место проклятое» — отговорка чудесная, зачастую очень уместная, но лучше от этого не становится. Стоит пыльнику протереться, как в смазку — а там зачастую «графитка», то есть гигроскопичный состав — попадает вода, детали начинают истираться и работать в особо тяжелых условиях. Проще говоря, быстро выходят из строя.

Фото avtovzglyad.ru

Причина проста — защитные кожухи сделаны из резины, которая, в свою очередь, не может вечно противостоять погодным явлениям, осадкам, и постоянным перепадам температур. Но в силах каждого автовладельца значительно увеличить срок службы пыльника.

В СССР, где достать нужную деталь могли не все и не всегда, поступали достаточно просто: по случаю приобреталась силиконовое масло ПМС 200 — не путать с современными силиконовыми смазками. Оно гуще, плотнее ложится и лучше противостоит воде и прочим «капризам погоды». Стоит, кстати, намного дешевле — около 200 рублей за флакон, которого хватит на обработку всех необходимых пыльников. Силиконовое масло глубже проникает в резиновую деталь, а диапазон его рабочих температур достигает 250 градусов. То есть можно использовать даже на резинках тормозного суппорта, который при «гражданской» эксплуатации редко нагревается до 200 градусов. Рабочая же температура тормозного диска — не более 150 градусов.

Советский водитель раз в год аккуратно обрабатывал все «резинотехнические изделия» именно силиконовым маслом, а не смазкой, поэтому уплотнители и сальники, пыльники и прочие резинки служили в разы дольше. Конечно, тогда не было такого количества химии на дорогах, а от повреждения веткой или камнем никакое масло не спасет, но в трех случаях из четырех этот древний лайфхак поможет и сегодня уберечь себя от грязной работы, а семейный бюджет — от лишних трат.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
19 июня 2021
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