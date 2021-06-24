Камеры ГИБДД научились штрафовать машины с нечитаемыми номерами

– Все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля, — заявил гендиректор компании Ntechlab Андрей Теленков на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По его словам, алгоритм позволяет идентифицировать машину, определяя ее цвет, марку, индивидуальные особенности. Он также добавил, что система распознавания лиц уже применяется МВД в пяти регионах России, а также в ряде зарубежных стран, сообщает ТАСС.