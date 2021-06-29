С 1 июля 70% машин в России подпадут под экологические штрафы

Речь идет об изменениях в ПДД, касающихся запрета въезда машин с низким экологическим классом двигателя в те или иные части города. Существующее законодательство дает возможность местным властям устанавливать такие ограничения для транспортных средств, моторы которых не укладываются в те или иные нормы по выбросам вредных веществ. Относительно недавно в Правилах появились соответствующие дорожные знаки, запрещающие проезд «грязных» машин.

За нарушение водителем требований такого знака положен штраф в размере 500 рублей. А с 1 июля в ПДД вступит еще одна поправка. Она гласит, что если в ПТС автомобиля не указан экологический класс его двигателя, то он автоматически считается «нулевым».

Проблема в том, что в российском автопарке большая часть транспорта оформлена без указанния экокласса их моторов. В России продать новую машину, не соответствующую Евро-4, стало невозможно с 2010 года. Таким образом, десятилетнее на данный момент транспортное средство с двигателем уровня Евро-4 вполне может с 1 июля начать считаться (с формальной точки зрения) ничем не лучше древних карбюраторных «жигулей», с экологическим классом Евро-0. Всего лишь из-за отсутствующей отметки в ПТС.

Согласно данным, которые озвучивал в 2019 году глава ГИБДД Михаил Черников, 70% российского автопарка не имеют никаких экоотметок в документах. Следовательно, их владельцы уже с 1 июля становятся потенциальными «клиентами» для составления протоколов за въезд в зоны, где запрещено движение низкоэкологического транспорта.