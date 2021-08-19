Эксперты выяснили, водители каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД

Согласно аналитике, которую приводят специалисты «Авто.ру», чаще всего нарушают правила владельцы мощных автомобилей. Главный антилидер — Audi S3: у 9 из 10 машин есть в истории штрафы, это в полтора раза больше, чем у «гражданских» Audi A3.

Чуть реже совершают правонарушения владельцы довольно редких Opel Astra OPC и Renault Megane RS, а также автомобилей премиум-класса — Mercedes-AMG A-класса и BMW M2.

Среди самых бюджетных автомобилей наиболее высокий процент нарушений — за владельцами Hyundai Solaris (50%), Skoda Rapid (49%), Kia Rio (48%), Lada Vesta и Priora (по 47%). В среднем ценовом сегменте — за водителями Kia Optima (62%), Skoda Kodiaq (54%) и Karoq (53%), Renault Arkana (48%) и Skoda Octavia (48%).

Больше всего нарушителей нашлось в республике Дагестан. Там почти у 70% машин, выставленных на продажу в этом году, есть те или иные штрафы. А их средний размер почти самый высокий по стране — больше 700 рублей.

Реже всего нарушители встречаются в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе: на машинах, которые продавались в этих регионах, штрафов не было вообще. Самым распространённым нарушением оказалось превышение скорости: такие штрафы составляют больше 80% всех найденных в отчётах «ПроАвто».