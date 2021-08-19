Эксперты выяснили, водители каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД

Фото из открытых источников
Аналитики, используя данные сервиса «ПроАвто» выяснили, владельцы каких машин чаще получают штрафы, какие нарушения правил дорожного движения самые распространённые и где в России больше всего нарушителей. Результаты оказались не столь однозначны.
Виктор Васильев

Согласно аналитике, которую приводят специалисты «Авто.ру», чаще всего нарушают правила владельцы мощных автомобилей. Главный антилидер — Audi S3: у 9 из 10 машин есть в истории штрафы, это в полтора раза больше, чем у «гражданских» Audi A3.

Чуть реже совершают правонарушения владельцы довольно редких Opel Astra OPC и Renault Megane RS, а также автомобилей премиум-класса — Mercedes-AMG A-класса и BMW M2.

Среди самых бюджетных автомобилей наиболее высокий процент нарушений — за владельцами Hyundai Solaris (50%), Skoda Rapid (49%), Kia Rio (48%), Lada Vesta и Priora (по 47%). В среднем ценовом сегменте — за водителями Kia Optima (62%), Skoda Kodiaq (54%) и Karoq (53%), Renault Arkana (48%) и Skoda Octavia (48%).

Больше всего нарушителей нашлось в республике Дагестан. Там почти у 70% машин, выставленных на продажу в этом году, есть те или иные штрафы. А их средний размер почти самый высокий по стране — больше 700 рублей.

Реже всего нарушители встречаются в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе: на машинах, которые продавались в этих регионах, штрафов не было вообще. Самым распространённым нарушением оказалось превышение скорости: такие штрафы составляют больше 80% всех найденных в отчётах «ПроАвто».

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19 августа 2021
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