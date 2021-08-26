Профессор РАН призвал ликвидировать 90% камер ГИБДД

По мнению Старикова, большое число россиян из-за многочисленных «автоматических» штрафов с камер ГИБДД оказались ограничены или поражены в своих правах. Профессор считает таковыми как запрет выезда за рубеж для должников, так и ограничения на участие в выборах. Он заявил, что камеры видеофиксации уже давно не способствуют безопасности движения и их пора повсеместно демонтировать.

— Это изощренная форма унижения человеческого достоинства и иезуитских поборов граждан. Та политическая сила, которая пойдет в Госдуму и начертит на своих знаменах обещание уменьшить количества камер в 10 раз, сможет снискать поддержку 40 миллионов автовладельцев, — цитирует Старикова «Общественная служба новостей».