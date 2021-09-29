Зачем ГИБДД и Минтранс пытаются незаконно изменить ПДД

Но для начала напомним, что точечно править устаревшие ПДД все это время особо активно пытаются Минтранс и ГАИ. Последние их предложения будут рассмотрены правительством после 1 октября. Главное в них — правовое регулирование проблем, вызванных на дороге средствами индивидуальной мобильности — всеми этими электросамокатами, электроскутерами и другими моноколесами.

Закавыка, однако, в том, что согласно постановлению того же Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2467, точечная правка документов из так называемого «белого списка», куда попали и ПДД, запрещена в рамках так называемой регуляторной гильотины. То есть, если по-простому, хочешь изменить документ — переписывай его полностью. В случае с Правилами дорожного движения — это более, чем актуально. Однако ни ГИБДД, ни Минтранс делать этого не хотят. Почему, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».