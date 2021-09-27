Почему новая инициатива Минтранса разорит автовладельцев, но не снизит аварийность

Хотя водители грузовиков в большинстве своем стараются соблюдать ПДД, последствия ДТП с тягачами почти всегда очень серьезные. И едва ли стоит объяснять, почему — тяжеленные махины даже на разрешенной скорости спрессовывают «бумажные» легковушки, что зачастую заканчивается летально для пассажиров последних. А как решить эту проблему, власти не знают. Или знают, но ставят свои интересы выше человеческих жизней.

Если верить официальной статистике ГИБДД, то от года к году количество аварий в РФ в целом снижается, но именно «грузовых» ДТП, что интересно, меньше не становится. К слову, сегодня на происшествия с большегрузами приходится порядка 10% от всех столкновений.

Начальник ГИБДД Михаил Черников, выступая на различных конференциях по БДД, не раз подчеркивал, что главная причина таких инцидентов — усталость шоферов. Оно и понятно: дальнобойщики чуть ли не круглосуточно крутят «баранку», перегоняя машины на огромные расстояния. Тахографы, говорите? Увы, их, похоже, внедряли с другой целью — «выкачивать» деньги.