Почему новая инициатива Минтранса разорит автовладельцев, но не снизит аварийность

Хотя водители грузовиков в большинстве своем стараются соблюдать ПДД, последствия ДТП с тягачами почти всегда очень серьезные. И едва ли стоит объяснять, почему — тяжеленные махины даже на разрешенной скорости спрессовывают «бумажные» легковушки, что зачастую заканчивается летально для пассажиров последних. А как решить эту проблему, власти не знают. Или знают, но ставят свои интересы выше человеческих жизней.
Если верить официальной статистике ГИБДД, то от года к году количество аварий в РФ в целом снижается, но именно «грузовых» ДТП, что интересно, меньше не становится. К слову, сегодня на происшествия с большегрузами приходится порядка 10% от всех столкновений.
Начальник ГИБДД Михаил Черников, выступая на различных конференциях по БДД, не раз подчеркивал, что главная причина таких инцидентов — усталость шоферов. Оно и понятно: дальнобойщики чуть ли не круглосуточно крутят «баранку», перегоняя машины на огромные расстояния. Тахографы, говорите? Увы, их, похоже, внедряли с другой целью — «выкачивать» деньги.
Цифровые тахографы — как обязательный элемент оснащения грузового и пассажирского транспорта — появились в России в начале прошлого десятилетия. Их опробовали на автобусах и машинах, транспортирующих опасные грузы, а потом распространили на все автомобили массой свыше 3,5 т. Но помогло ли это решить проблему? Вернемся к «аварийной» статистике — нет. Режим отдыха и труда все равно нарушается, и тому тоже есть объяснение.
Как порталу «АвтоВзгляд» признался водитель-экспедитор крупной транспортной компании, он зачастую вынужден игнорировать нормы, чтобы успевать на разгрузку или погрузку. Ведь штрафы за несоблюдение договоренностей с клиентами в десятки раз выше тех, что предусмотрены за игнорирование закона. И так — почти у всех. Рейсов много, а кадров катастрофически не хватает.
Наказания за нарушение режима труда дальнобойщиками — смешные (согласно ч.3 ст. 11.23 КоАП —1500 до 2000 рублей водителю, от 7000 до 10 000 целковых должностному лицу, от 15 000 до 25 000 — индивидуальному предпринимателю и от 20 000 до 50 000 — компании). Но штрафы выписываются далеко не всегда.
Итак, тахографы ожиданий не оправдали, а потому Минтранс РФ вынес на обсуждение новое предложение — оборудовать грузовые автомобили массой свыше 3,5 т системой «Антисон», способной отслеживать состояние водителя по его зрачкам и частоте пульса. Если компьютер решит, что шофер по истечении разрешенных 10 часов еще в кондиции, то ему даются дополнительные 120 минут.
Но если водитель начинает «засыпать» раньше, компьютер посоветует остановиться и отдохнуть. Но, опять же, всего-навсего посоветует — не выключит, условно говоря, зажигание, не заблокирует подачу топлива, чтобы уставший дальнобойщик не мог продолжить движение. Так есть ли смысл в новации? Минтранс считает, что есть.
По предварительным подсчетам ведомства, повсеместное внедрение такой системы позволит сократить ежегодный ущерб, нанесенный «грузовыми» авариями, на 350—530 млрд. рублей. Сейчас же он оценивается в 1,8 трлн. Предполагается, что нововведение вступит в силу в марте 2023 года и коснется более 4 млн. водителей.
По оценке авторов законопроекта, стоимость оборудования, его установки и абонентская плата за трехлетний период составит 25 000—80 000 рублей за каждый автомобиль. Следовательно, расходы транспортных компаний, как подсчитали в «Авто-ПЭК», будут достигать 2,5—8 млн. «деревянных» если предположить, что автопарк насчитывает 100 грузовиков. А это — большие деньги.
— Важно, чтобы установка системы не была принудительной, а перевозчик мог выбрать оборудование, которое больше подходит, исходя из параметров. Затраты на внедрение — дополнительная финансовая нагрузка. Для небольших компаний они и вовсе могут стать критичными, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.
Кстати, относятся с опаской к инициативе не только перевозчики, но и эксперты. Некоторые из них призывают авторов законопроекта для начала хорошенько изучить влияние инновационных технологий на здоровье человека. Ведь когда «Антисон» активно внедрялся в «Мосгортрансе», многие водители жаловались на глазную боль — в частных случаях фиксировались даже ожоги сетчатки. Роспотребнадзор провел проверку, но никаких нарушений, конечно же, не выявил.
Учитывая темпы, с которыми в нашей стране реализуются подобные проекты, можно предположить, что до вступления поправок в силу пройдет куда больше времени, чем объявленные полтора года. Ну, если эта история станет обязательной для всех перевозчиков с машинами массой более 3,5 т, а не только для тех, кто хочет работать на 2 часа дольше. А если нет — вряд ли она получит широкое распространение, а это государству не выгодно…
А вообще, чтобы снизить число «грузовых» ДТП, нужно применять комплексный подход. Не только «мониторить» водителей, которые и сами не прочь чаще отдыхать, но и уделять внимание их профподготовке. Сейчас же это — зона ответственности транспортных компаний. Но их программы сосредоточены на «экономичном» вождении и правильном заполнении документации, не на контраварийной езде.
Хорошо бы, помимо прочего, ужесточить контроль технического состояния транспортных средств, ведь на дорогах полным-полно грузовиков, неспособных проходить «честные» техосмотры. А заодно — переписать в большую сторону штрафы, чтобы неповадно было. До тех же самых пор, пока подобные меры не примут, ничего глобально не изменится. Да, чьи-то карманы ощутимо потяжелеют, но невинные люди продолжат умирать.